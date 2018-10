FRANCIA | PIOGGE TORRENZIALI AUDE | 13 MORTI Alluvione | video ultime notizie | 1000

FRANCIA - piogge torrenziali e inondazioni a Carcassonne : cinque morti. Le strade trasformate in fiumi di fango : cinque persone sono morte in Francia, a causa delle violenti piogge che hanno colpito le zone a nord di Carcassonne, nel dipartimento dell’Aude. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango, per questo l’amministrazione ha ordinato la chiusura delle scuole e ha chiesto ai residenti di non uscire da casa. E c’è preoccupazione anche per la piena dell’Aude, che ha ragiunto il livello più alto dal 1891 L'articolo ...