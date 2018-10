Veronica Satti Video | l' incontro con Bobby Solo e la dichiarazione d' amore di Valentina

Bobby Solo si commuove a Domenica Live : la dedica di Veronica Satti : Domenica Live: l’incontro in diretta tra Bobby Solo e Veronica Satti E’ stato Bobby Solo il primo a fare il suo ingresso a Domenica Live, per raccontare ad un’orgogliosa Barbara d’Urso ciò che è accaduto veramente nel suo animo quando ha potuto abbracciare dopo tanti anni sua figlia Veronica Satti. Il cantante ha precisato che anche per lui erano stati anni durissimi, e quando finalmente ha ritrovato l’ex ...

Veronica SATTI/ Bobby Solo - la fidanzata Valentina e la frecciata a Giulia Salemi (Domenica Live) : VERONICA SATTI è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo. Oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:00:00 GMT)

“Pace fatta!”. Bobby Solo riabbraccia sua figlia Veronica Satti : “Il mio alter-ego” : È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15. Veronica Satti è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente ...

Bobby Solo e Veronica Satti/ Barbara D'Urso ce l'ha fatta! Padre e figlia finalmente insieme (Domenica Live) : Bobby Solo e Veronica Satti, Padre e figlia sono stati riuniti dal Grande Fratello Vip. Racconteranno quanto accaduto da quando si sono rincontrati da Barbara D'Urso. (Domenica Live)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:35:00 GMT)

Bobby Solo/ Video - Veronica Satti ha riabbracciato il papà e ha conosciuto il nuovo fratellino : Bobby Solo, settimana scorsa, ha incontrato la figlia Veronica Satti, dopo quindici anni di lontananza. Il cantante le ha presentato la sua famiglia: la compagna e il figlio(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 13:38:00 GMT)

Veronica Satti ritrova il padre Bobby Solo : “Finalmente insieme!” Ecco le FOTO dell’incontro! : Veronica Satti ritrova il padre Bobby Solo: “Finalmente insieme!” L'incontro tanto atteso tra l'ex Gf15 e il cantante è stato documentato sui profili social di entrambi Bobby Solo lo aveva promesso nel corso del “Grande Fratello 15” e finalmente ha mantenuto la promessa: ritrovare e riabbracciare la figlia Veronica Satti, che aveva scelto di partecipare al reality condotto da Barbara d’Urso proprio per appianare ...