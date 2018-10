Calciomercato | Balotelli sogna la Champions col Napoli | ' Magari certe emozioni'

Calciomercato - il Marsiglia accelera per Balotelli : già recapitata l’offerta al Nizza : L’avventura in Ligue 1 potrebbe proseguire per Balotelli, l’attaccante italiano è infatti vicino al trasferimento al Marsiglia Dopo essere stato vicino al ritorno in Italia, Mario Balotelli si prepara a lasciare il Nizza per trasferirsi al Marsiglia. Il mercato in Francia chiude il prossimo 31 agosto, quindi c’è tempo per definire l’operazione. Il club allenato da Garcia ha presentato un’offerta di cinque ...