Alberto Angela | 3 milioni per la puntata di Ulisse sulla shoah Celentano | aiuti a non

Adriano Celentano entusiasta di Alberto Angela : "Grazie - ci aiuti a non dimenticare. Sei grande!" : All'indomani della messa in onda della puntata di Ulisse dedicata al rastrellamento degli ebrei e alla Shoah, Alberto Angela riceve un ringraziamento speciale da Adriano Celentano."Grazie Alberto, per il tuo contributo a non dimenticare. Con la tua trasmissione di ieri sera - scrive Celentano - non solo ci aiuti a non dimenticare gli orrori del nazismo, ma a ricordarci che il seme di quelle atrocità è dentro ognuno di noi, pronto a ...

Ulisse - su Rai 1 Alberto Angela racconta il "Viaggio senza ritorno" degli ebrei verso i Lager : per non dimenticare : La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia. È una puntata che abbiamo preparato pensando a voi, che siete più giovani e che in tantissimi ci seguite sui social. Perché spetta proprio a voi, giovani, prendere il testimone di questo capitolo incomprensibile della Storia per consegnarlo, integro, a chi verrà dopo di voi. Affinché la tragedia dell’Olocausto (così come tante altre tragedie della storia) venga ricordata ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. Viaggio senza ritorno. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, continua nel sabato sera della rete ammiraglia col suo storico programma, […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Alberto Angela cittadino onorario di Pompei - "ha riportato alla luce una città reale e palpitante di vita" : Alberto Angela è cittadino onorario di Pompei. Il Consiglio Comunale della città degli Scavi e del Santuario, ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento presentata dal sindaco Pietro Amitrano durante la seduta che si è tenuta a Palazzo De Fusco, oggi pomeriggio."L'attività di giornalista e scrittore, nonché scienziato di chiara fama - si legge nella delibera approvata oggi - ha portato il ...

