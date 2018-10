Violento scontro tra due auto | feriti entrambi i conducenti

torinotoday

: Violento scontro tra auto e camion sulla Fondo Valle Sele. Feriti un autista cilentano e una calciatrice - ONDANEWSweb : Violento scontro tra auto e camion sulla Fondo Valle Sele. Feriti un autista cilentano e una calciatrice - quicosenza : FOTONOTIZIA – Violento scontro tra un furgone e una station wagon - - rossifranco131 : Ci siamo e siamo molto preoccupati dalla follia di questo governo senza capo né coda e dal linguaggio violento nell… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Impattotra duenella serata di mercoledì 10 ottobre a Castellamonte, in frazione Spineto, sulla provinciale 58. Per cause da accertare, le vetture si sono scontrate in prossimità di uno ...