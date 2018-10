L' indice dei titoli bancari in Italia si è mosso verso il basso | -3 | 71%

L'indice dei titoli bancari in Italia si muove verso il basso - -4 - 04% - : Andamento depresso per il comparto bancario a Piazza Affari . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . A deprimere gli investitori la risalita dello spread ...

FAO : indice dei prezzi alimentari in calo a settembre - crescono le scorte dei cereali di base : I prezzi globali delle commodities agricole calano a settembre grazie all’aumentare delle scorte dei cereali di base. L’indice dei prezzi alimentari della FAO ha segnato un meno 1,4 per cento rispetto al mese scorso, e un calo del 7,4 per cento rispetto al settembre del 2017. L’indice FAO dei prezzi dei cereali è calato del 2,8 per cento, a causa delle previsioni di un ampio racconto di mais negli USA che ne hanno fatto calare ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice dei titoli bancari in Italia - +0 - 22% - : Senza slanci il comparto bancario a Piazza Affari che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il settore ...

L'indice dei servizi di consumo italiano in territorio positivo - +0 - 95% - : Scambi al rialzo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.

Si muove in territorio negativo l'indice dei servizi di consumo italiano - -0 - 81% - - scambi al ribasso per Monrif : Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha chiuso a 27.104,05,...

Vuelta 2018 – La resa dei conti è arrivata : percorso - altimetria e favoriti della quindicesima tappa : tappa fondamentale quella in programma oggi alla Vuelta di Spagna, salite durissime che potrebbero rivoluzionare la classifica generale Archiviato il doppio colpo di ieri, con Simon Yates riuscito a prendersi in un colpo solo la 14ª tappa e la maglia rossa della Vuelta 2018, oggi è tempo di concentrarsi sulla frazione numero 15 della corsa spagnola, quella che va da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga di 178,2 ...

L'indice dei servizi di consumo italiano chiude in alto - +1 - 65% - - guizzo positivo per Juventus : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il comparto servizi di consumo a Piazza Affari che fa anche meglio delL'indice EURO STOXX, con un guadagno di 421,26 punti, archiviando la giornata a quota 25.

L'indice dei servizi di consumo italiano marcia in positivo - +1 - 14% - : Teleborsa, - Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalL'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a ...

L’indice dei prezzi alimentari della FAO a luglio registra una brusca flessione : I prezzi delle materie prime agricole alimentari a luglio sono calati bruscamente, tutti i principali prodotti scambiati hanno registrato cali notevoli, con in testa quelli dei latticini e dello zucchero. L’Indice dei prezzi alimentari della FAO ha raggiunto una media di 168,8 punti, il 3,7% in meno rispetto a giugno, il più grande calo mensile dalla fine dello scorso anno. L’indice nel 2018 è stato fino a giugno in costante ...

L’indice dei prezzi alimentari della FAO a luglio registra una brusca flessione : I prezzi delle materie prime agricole alimentari a luglio sono calati bruscamente, tutti i principali prodotti scambiati hanno registrato cali notevoli, con in testa quelli dei latticini e dello zucchero. L’Indice dei prezzi alimentari della FAO ha raggiunto una media di 168,8 punti, il 3,7% in meno rispetto a giugno, il più grande calo mensile dalla fine dello scorso anno. L’indice nel 2018 è stato fino a giugno in costante ...