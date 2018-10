Volley | Superlega | doping | Jiri Kovar fermato per quattro mesi

Volley - allarme rosso Italia! Assenza di ricambi - in Superlega sono quasi spariti gli schiacciatori azzurri. I (pochi) nomi su cui puntare : L’Italia si lecca ancora le ferite dopo il quinto posto ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la dolorosa eliminazione nella Final Six di Torino dopo le cocenti lezioni subite da Serbia e Polonia ha aperto diverse crepe nel nostro movimento. La più importante, di cui conoscevamo già l’esistenza ma che si è manifestata con ancora più forza, è quella dell’Assenza cronica di schiacciatori: la mancanza di martelli di un certo ...

Volley : spostata la prima gara casalinga di Superlega tra la Emma Villas Siena e Vibo Valentia : La Emma Villas Siena sarà presente con una propria delegazione anche all'evento "Sport, competizione & cuore" che si terrà venerdì 28 settembre a partire dalle ore 16 in Piazza San Francesco. Nell'...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - i Guerrieri Slavi ai raggi X. Atanasijevic - Kovacevic e Podrascanin : potenza da SuperLega - avversari da brividi : Domani sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Serbia nella prima partita della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, un incontro fondamentale per le nostre ambizioni di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Al Pala Alpitour di Torino si riparte da zero, tutti i risultati ottenuti nelle ultime due settimane non contano nulla, bisognerà essere perfetti nelle prossime due partite se si vuole entrare tra le quattro ...

Volley - Emma Villas Siena ed Estra ancora insieme in vista della prima storica stagione di Superlega : I Campionati del mondo sono un vero successo, coinvolgono uomini e donne e sugli spalti si vede un pubblico molto caloroso e al tempo stesso sempre corretto. Partecipazione e fair play vanno a ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - i Draghi ai raggi X. L’attacco fa paura - uomini da SuperLega : E ora l’ultimo ostacolo della prima fase, quello da battere a tutti i costi per aumentare le possibilità di accedere alla Final Six di Torino. L’Italia conosce l’importanza della sfida alla Slovenia, domani sera (ore 21.15) i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze dovranno trascinare gli azzurri in una partita che si preannuncia decisamente complicata contro un’avversaria ostica e sulla carta in grado di crearci dei ...

Volley : Superlega - Siena ha ingaggiato l'argentino Germán Johansen : Vice campione del mondo nei Giochi per la Gioventù del 2015 e medaglia d'oro Under 23, questa grande scommessa della pallavolo argentina, ha intrapreso già da qualche anno un percorso di allenamento ...