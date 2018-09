Napoli | tutti i rimpianti della sconfitta di Torino

Napoli ko. In tutti i gol Juve lo zampino di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è di un altro livello e lo dimostra mettendo lo zampino in ciascun gol della Juve contro il

Juve Napoli - è già sfida Scudetto : tutti i gol segnati verso lo scontro diretto : A distanza di cinque mesi è ancora Juventus-Napoli , prima sfida Scudetto tra le formazioni ai vertici del campionato. Dall'illusorio colpo di testa di Koulibaly al 7° titolo di fila per Allegri, ...

Napoli - Ancelotti mago del turnover : tutti in campo - già 21 giocatori : L?ultimo arrivato si chiama Kevin Malcuit, il francese di 27 anni che sembrava solo un arrivo pro forma dell?ultimo mercato. Ancelotti ha aspettato cinque gare per lanciarlo in campo, poi...

Buffon : 'Juve più forte di tutti - sarà dura per il Napoli. Nazionale? Via per autotutela' : Ha lasciato la serie A dalla porta principale, chiudendo la sua avventura italiana con l'ennesimo scudetto di una carriera incredibile. Il presente di Gianluigi Buffon si chiama adesso Paris Saint-...

“Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?” - la risposta di Wanda Nara spiazza tutti : E’ andata in scena una puntata interessante del programma Tiki Taka. “Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?”, la risposta di Wanda Nara non si fa attendere: “non tiferò per nessuno, spero in un pareggio”. “Io già settimana scorsa avevo detto che non c’erano dubbi sulla qualità di Spalletti. Tra Allegri e Ancelotti non ce n’è uno migliore dell’altro, sono entrambi uomini di grande classe anche se ...

Chi è Giuliana Alinei? La tifosa del Napoli che ha fatto emozionare tutti con la sua splendida esultanza [VIDEO] : Ecco chi è Giuliana Alinei, la tifosa azzurra diventata virale grazie alla sua commovente esultanza ai gol degli azzurri in Torino-Napoli Durante la partita fra Torino e Napoli, valida per la 5ª giornata di Serie A, le telecamere di Dazn hanno immortalato una particolare tifosa del Napoli, intenta ad esultare, pazza di gioia, ai gol dei suoi beniamini. L’immagine ha fatto in poco tempo il giro dei social, divenendo un simbolo di ...

Napoli - ex moglie Giuliani : “Morto di Aids e dimenticato da tutti”/ “Contattai Maradona - neppure rispose” : Napoli, parla l'ex moglie del portiere Giuliano Giuliani: “Morto di Aids e dimenticato da tutti. Contattai Maradona e Ferlaino per organizzare una partita, neppure risposero”(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Napoli - la moglie di Giuliani : "Mio marito morto di Aids e dimenticato da tutti" : Questa è la verità e la mia delusione nei confronti del mondo calcio. A volte mi sembra di vivere in un film di fantascienza". Ma adesso? "Sono single con tre figli, due dei quali vivono con me in ...

A Napoli prof e liceali vanno al mare : "Le aule non bastano per tutti" : Da un lato ci sono i ragazzi che non vorrebbero andare in spiaggia durante l'orario scolastico, preferirebbero fare lezione in classe. Dall'altra c'è la presidente che insiste perché svolgano invece tutte le attività programmate extrascolastiche altrimenti non saprebbe dove metterli, perché la scuola non ha abbastanza aule. Questo bizzarra inversione dei ruoli avviene a Napoli, nel liceo classico Jacopo Sannazaro. Il ...

Napoli - reparto chiuso per il party. L'ex primario al giudice : 'Fanno tutti così' : Dunque, si è difeso. E lo ha fatto dinanzi al giudice del Tribunale civile, rilanciando in modo formale un concetto che era trapelato nel pieno della bufera che lo ha investito. Siamo ai piani alti ...

Napoli - reparto chiuso per il party. L?ex primario al giudice : «Fanno tutti così» : Dunque, si è difeso. E lo ha fatto dinanzi al giudice del Tribunale civile, rilanciando in modo formale un concetto che era trapelato nel pieno della bufera che lo ha investito. Siamo ai piani...

Napolimania : basta porcate sulla pelle dei tifosi - anche perché le curve sono pericolose per tutti : ... 'Ad oggi nessuno ci ha contattato, come non era stato fatto per il Milan', dimostra che lo stadio sta solo diventando questione politica tra amministratori pubblici e De Laurentiis. IL BUON SENSO - ...

Napoli - De Nicola su infortuni Ghoulam - Meret e Younes : “A fine mese tutti in gruppo” : Finalmente il calvario di Faouzi Ghoulam sta per volgere al termine: “Il professor Mariani ci deve dare l’ok definitivo per far tornare Ghoulam. Dopo questo passaggio sarà il tecnico Ancelotti a valutare il calciatore giorno dopo giorno. Credo che la condizione accettabile per farlo tornare a disposizione potrebbe essere per la sfida con la Juventus“, ha dichiarato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, il medico ...

Napoli - lista Champions : out Younes - presenti tutti gli altri : Un girone proibitivo per il Napoli, che nella prossima Champions League dovrà vedersela con il Paris Saint Germain di Cavani e con il Liverpool di Salah " oltre che con la Stella Rossa " per riuscire ...