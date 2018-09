Caccia | pesca e rispetto per l' ambiente | una convivenza possibile?

Giappone : Caccia alle balene “con finalità scientifiche” - pescati 177 cetacei in un anno : Il programma di caccia alle balene “con finalità scientifiche” del Giappone ha consentito la cattura di 177 cetacei in un anno, fino allo scorso maggio: lo ha reso noto l’Agenzia nazionale per la pesca, secondo cui in totale le baleniere Giapponesi hanno pescato 134 balenottere boreali – specie a rischio – e 43 balenottere minori. Il Giappone sostiene che il programma di caccia alle balene, che si apre il 17 maggio, ...