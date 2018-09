Usa | il viceministro Rosenstein va alla Casa Bianca dopo lo scoop del Nyt “Si aspetta di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 settembre 2018) Rod, ildella Giustizia americano, andrà, dove “sidi essere licenziato“. Lo riporta la Cnn,che il sito Axion ne aveva annunciato le dimissioni.si è trovato al centro della cronaca venerdì 21 settembre, quando il New York Times e il Washington Post hanno rivelato che a maggio 2017 avrebbe proposto di intercettare il presidente Donald Trump per documentare il caos regnante sotto la sua amministrazione. Il vice di Jeff Sessions si sarebbe spinto a voler reclutare alcuni membri del gabinetto di Trump – in particolare lo stesso Sessions e il segretarioSicurezza John F. Kelly – per rimuovere il presidente attraverso il 25° emendamento della Costituzione. In base ad esso, se il vice Presidente e la maggioranza del gabinetto dichiarano che il Presidente “non è in grado di adempiere ai poteri ...