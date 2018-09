“Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?” | la risposta di Wanda Nara spiazza tutti

Pena ridotta per Fabrizio Corona - lui esulta in Aula e il giudice lo richiama : “Per favore!”. Poi se la prende coi giornalisti : “Mi avete dato del criminale, del mafioso, di chi ricicla i soldi della malavita. Mi sono fatto, in totale, 6 anni di galera. Oggi mi hanno dato 6 mesi perché non mi potevano assolvere. Fatevi tutti un esame di coscienza. Dedico questa vittoria a mio figlio Carlos“. È lo sfogo di Fabrizio Corona, dopo che la Corte d’Appello di Milano ha ridotto la Pena a sei mesi rispetto ai 12 che erano stati stabiliti in primo grado. Corona ...

MARINE LE PEN - GIUDICI ALL’ATTACCO : “PerIZIA PSICHIATRICA PER LEI”/ Cdx Italia : “Francia tocca il fondo” : MARINE Le Pen, magistratura chiede perizia PSICHIATRICA. Ultime notizie, tweet contro Isis: leader Rassemblement National, "Allucinante, non ci andrò"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:32:00 GMT)

MotoGp – Occhi lucidi per Petrucci dopo le Fp2 ad Aragon : “Per il risultato? No! Ecco la verità” : Danilo Petrucci e il secondo posto nelle Fp2 del Gp di Aragon: le parole del ternano del team Pramac dopo la sessione mattutina di prove Splendido poker Ducati questa mattina nelle Fp1 del Gp di Aragon: Andrea Dovizioso ha chiuso in testa, davanti al suo futuro compagno di squadra, Danilo Petrucci, che si è lasciato alle spalle Miller e Lorenzo. Soddisfatto ma concentrato su un duro lavoro per risolvere qualche problema di troppo con le ...

“Perizia psichiatrica per Marine Le Pen” : follia in Francia/ Video Isis su Twitter : ‘boomerang’ per Macron? : Marine Le Pen, magistratura chiede perizia psichiatrica. Ultime notizie, tweet contro Isis: leader Rassemblement National, "Allucinante, non ci andrò"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Laura Chiatti/ Lite social : “Perché una mamma deve rinunciare alla sua carriera per i figli?” : Laura Chiatti, Lite social: una utente le consiglia di lasciare il lavoro per stare vicino ai suoi figli. “Perché una mamma deve rinunciare alla sua carriera per loro?”, replica su Instagram(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Legge di Bilancio - Tria : “Favorevole a partire con il taglio Irpef”. Tav e Tap : “Personalmente spero si sblocchino” : “Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari. Sono molto favorevole”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria annuncia che nella Legge di Bilancio da presentare entro metà ottobre potrebbe entrare una revisione delle aliquote Irpef più ampia rispetto all‘ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di ritoccare solo la più bassa ...

PAPA FRANCESCO : “Per chi CERCA SCANDALO - PREGHIERA E SILENZIO”/ Dossier Viganò - nuove accuse a Bergoglio : Carlo Maria Viganò, nuove accuse a PAPA FRANCESCO dopo Dossier pedofilia: "mente sul caso Kim Davies". Dura replica del Vaticano con Lombardi e Rosica: "ecco come è andata veramente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Luther percorre 10 chilometri a piedi al giorno : deve andare a trovare la moglie (malata) in ospedale. Non prende l’autobus : “Perderei troppo tempo prezioso” : “Lei è la mia dolce tazza di tè”. Se non credete nell’amore, se avete difficoltà a pensare che si possa amare così tanto, prendetevi qualche minuto di tempo e lasciatevi trasportare da questa storia bellissima ed emozionante che vi regalerà qualche lacrima di commozione. Quando dite ‘ti amo tanto’ pensate a cosa fate per dimostrarlo. Di certo, si può dire che Luther Younger sia follemente innamorato di sua moglie: ...

Sneijder-Van Gaal - l’ex Inter svela un clamoroso retroscena : “Per poco non l’ho picchiato” : L’attuale giocatore dell’Al-Gharafa ha svelato nel corso di un’Intervista di essere stato vicino a sferrare una testata a Van Gaal Una rivelazione davvero sorprendente, a regalarla è Wesley Sneijder ai microfoni del quotidiano olandese Telegraf. Il giocatore ex Inter ha parlato di Louis Van Gaal, sottolineando di essere stato vicino a picchiarlo: “Louis Van Gaal è un genio pazzo, è questa la giusta definizione. Sono ...

Chiara Biasi e l’incredibile retroscena sull’addio a Zaza - la fashion blogger svela : “Per problemi giudiziari…” : Chiara Biasi parla dell’addio a Simone Zaza tra i commenti sotto l’ultimo post di Instagram, la fashion blogger svela un retroscena sconcertante sulla fine della loro storia d’amore Chiara Biasi e Simone Zaza non stanno più insieme. La loro storia d’amore, vista la viralità dei post della fashion blogger, seguita solo su Instagram da 2 milioni di follower, è stata abbondantemente documentata con foto e video. Quando ...

La rivelazione di Chiara Biasi su Zaza : “Per motivi giudiziari non possiamo stare nello stesso paese” : Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati dopo una storia d’amore che ha fatto appassionare i fans dei due vip Chiara Biasi è l’ex fidanzata di Simone Zaza. Il neo calciatore del Torino e la fashion blogger sono stati assieme nei mesi passati, prima della rottura tra le parti rivelata sui social. Proprio da Instagram è venuta fuori oggi una novità alquanto anomala. La Biasi oggi ha risposto ad un utente che le chiedeva come ...

Scienza - Zichichi : ci sono “72 Emergenze Planetarie di cui si parla poco” - “Pericoli sul futuro del pianeta Terra” : Cento scienziati, provenienti da quaranta Nazioni, da domani, partecipano alla 51ª sessione dei Seminari internazionali di Erice sulle Emergenze Planetarie, presso l’aula “Dirac” del Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana”. “Il ruolo che riuscirà ad avere la Scienza nel Terzo Millennio – ha detto il presidente dei Seminari, professore Antonino Zichichi – sarà determinante per affrontare e risolvere le 72 Emergenze Planetarie di cui ...

Il Movimento 5 Stelle chiede una stanza per la meditazione alla Camera “Per combattere i disagi interiori” : "Viviamo in una società disumanizzata in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo tra lavoro, computer e smartphone e perdiamo il contatto con la nostra interiorità e con il momento presente. Sono in aumento i casi di depressione, di violenza e di isolamento volontario, tutti segnali di disagi profondi, disagi interiori non riconosciuti e non risolti, quindi è essenziale rimettere al centro il tema della salute mentale", spiega una ...

La dichiarazione d’amore di Corona per la Moric : “Per te ci sarò sempre” : Fabrizio Corona dichiara amore eterno a Nina Moric, riaccendendo i gossip riguardo un loro possibile ritorno di fiamma. L’ex re dei paparazzi e la modella sono stati legati per oltre dieci anni. Dal loro amore è nato Carlos, il loro unico figlio, ma in seguito i problemi con la giustizia di Corona e la passione per Belen, li hanno allontanati per sempre. Fra veleni e attacchi, i due si sono fatti la guerra per diversi anni, sino ad oggi, ...