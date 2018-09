Pd | Martina | ' Con il M5s si abbassa l' asticella dei diritti'

Martina : Pd presenterà contro-manovra : 18.09 "Temo i condoni per gli evasori, il debito pubblico sulle spalle dei giovani e una manovra che non serve agli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd Martina. "L'Italia adesso avrebbe bisogno di più equità e più crescita. Presenteremo una controproposta e daremo battaglia",dice Martina. Sulle Olimpiadi 2016 "mi auguro che Chiamparino possa avere un ruolo guida. Certo non ci volevano i passi falsi della Appendino", aggiunge.

Olimpiadi - Martina contro Appendino : "Passi falsi della sindaca di Torino" : Maurizio Martina all'attacco della sindaca di Torino sulla questione delle Olimpiadi del 2026: "Non ci volevano i passi falsi di Appendino" dice il segretario del Pd, in visita al Salone del Gusto ...

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal Governo : Roma, 22 set., askanews, - 'Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza'. Lo ha dichiarato via ...

**Governo : Martina - Conte allontani Casalino immediatamente** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Le parole del portavoce del premier, Rocco Casalino, sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Maurizio Martina. L'articolo **Governo: Martina, Conte allontani Casalino immediatamente** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Martina Sebastiani e Andrea Preti stanno insieme? / Gesti d'amore e indizi social confermano la coppia! : Martina Sebastiani e Andrea Preti stanno insieme? Scoppia il gossip: l'attore, ex fidanzato di Claudia Gerini, e l'ex di Temptation Island sono davvero una coppia? Gli indizi(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Teresa Langella : Martina di Temptation Island contro la tronista : Martina Sebastiani ironizza sulla timidezza della tronista Teresa Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, abbiamo potuto assistere al confronto tra Andrea Celentanto, la sua fidanzata Raffaela Giudice e l’attuale tronista Teresa Langella. I tre ex concorrenti di Temptation Island hanno avuto un leggero battibecco su quel che è stato tutto il loro […] L'articolo Teresa Langella: Martina di Temptation Island ...

Matteo Orfini : "Martina fermi il congresso - stop alla rissa sui nomi" : "Se continuiamo così, con quattro mesi di risse tra noi e un congresso che si riduce solo ad una resa dei conti, non possiamo illuderci di riavvicinare elettori a questo Pd". Ne è convinto Matteo Orfini, presidente del Pd, che in un'intervista alla Stampa rilancia la sua proposta."Io - afferma - propongo di ripartire dalle Europee, fermando ora il congresso: i principali leader del Pd e intellettuali di area partecipino scrivendo ...

Elezioni europee - Martina : “Serve grande alleanza - da Tsipras a Macron - con il Pse. Orbán - Salvini e Le Pen preoccupano” : In vista delle Elezioni europee di maggio 2019 serve una grande alleanza della sinistra europeista: da Tsipras, passando per i Socialisti, fino ad arrivare ai liberali di Emmanuel Macron. È questa l’idea presentata dal segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, prima di partecipare al vertice dei leader del Partito Socialista Europeo (Pse) che precede il summit informale europeo di Salisburgo, in Austria. “Al ...

Grande Fratello Vip 2018 - ecco i nuovi nomi del cast : da Valerio Merola a Martina Hamdy (chi?). Confermato Francesco Monte : Dentro anche Valerio Merola e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona, che raggiungono i già annunciati Eleonora Giorgi, Maurizio Battista, Ivan Cattaneo, il Confermato Francesco Monte e compagnia bella: così si completa il cast del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5. Alcuni sono nomi conosciuti, altri – come la meteorina di meteo.it, tale Martina Hamdy – per nulla famosi: il cast è variegato. “Io questa Martina ...

ANCDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA/ Lei in lacrime : "Sta sempre con questa Martina" (Temptation Island Vip) : Andrea ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA: la gelosia è già protagonista del loro rapporto, riusciranno ad averne la meglio in un programma pieno di tentazioni? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 23:04:00 GMT)

Atreju - Martina dà buca alla Meloni e lei si fa la foto con la sedia vuota : Maurizio Martina ha ufficialmente rinunciato alla sua pertecipazione ad Atreju 2018, la tradizionale festa annuale di Fratelli d'Italia. E allora Giorgia Meloni si è fatta fotografare affianco alla ...

Ora Maurizio Martina diserta Atreju : "Inaccettabile la campagna contro il nostro Fiano" : Vengo, anzi no, non vengo. Maurizio Martina non sarà ad Atreju 2018, la tradizione festa della destra italiana tenuta da Fratelli d"Italia, alla quale avrebbe dovuto partecipare.Il motivo? Un manifesto, contro il parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano, facente parte della campagna di comunicazione per pubblicizzare l"evento in programma dal 21 al 23 settembre all"Isola Tiberina, Roma.Si tratta della campagna social ideata dai ...