Macron vara il maxi-taglio delle tasse | il deficit sale al 2 | 8%

Francia - Macron vara maxi taglio fiscale da 25 miliardi - deficit al 2 - 8% E Di Maio : «Facciamolo anche noi» Perché Parigi può sforare e noi no : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»