L’uomo del giorno | Rummenigge | il panzer due volte Pallone d’oro ...

L’uomo del Giorno : Angelo Paolombo - bandiera della Sampdoria : Angelo Palombo è nato a Ferentino il 25 settembre 1981, è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, collaboratore tecnico della Sampdoria. Inizia la sua carriera negli allievi del Ferentino e nella stagione 1997-1998 gioca nelle file dell’Urbania Calcio in Serie D per poi passare all’età di 17 anni al Fano in C2 e nel 1999 viene acquistato dalla Fiorentina. Durante i due ...

L’uomo del Giorno : Marco Tardelli - Campione del Mondo nel 1982 : Marco Tardelli è nato a Careggine il 24 settembre 1954, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista. Cinque volte Campione d’Italia con la Juventus, in maglia bianconera ha inoltre vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, divenendo uno dei primi tre giocatori (assieme ai suoi compagni di squadra e nazionale Antonio Cabrini e Gaetano Scirea) ad aver conseguito tale ...

L’uomo del Giorno : Cristian Ledesma - uomo simbolo e capitano della Lazio : Cristian Ledesma è nato a Buenos Aires il 24 settembre 1982, è un calciatore argentino naturalizzato italiano, centrocampista del Pro Piacenza. Nasce in Argentina e precisamente a Buenos Aires, in un piccolo quartiere chiamato Morón. Vive nella capitale argentina per soli quattro anni, quando nel 1986, insieme ai suoi nove fratelli e i suoi genitori, si trasferisce a Puerto Madryn, in Patagonia, per cercare più fortuna.[1] La prima ...

Fábio Simplício è nato a San Paolo del Brasile il 23 settembre 1979, è un ex calciatore brasiliano, centrocampista. È stato un centrocampista che poteva ricoprire tutte le posizioni nella zona mediana del campo, prediligendo il ruolo di trequartista. Era inoltre importante il suo contributo in termini di realizzazioni. ottime stagioni tra Parma, Palermo e Roma per poi chiudere la carriera in Giappone.

“L’uomo più importante della mia vita” : chi è Mauro Berardi - l’ex di Barbara D’Urso : Barbara D’Urso è sempre nel mirino. La conduttrice, tornata da poco anche al timone di Domenica Live dopo aver ripreso la diretta giornaliera con Pomeriggio Cinque, finisce spesso al centro delle polemiche per i suoi programmi e difficilmente replica. ‘Guarda e passa’, come si suol dire, e va avanti. Ma di recente ha voluto rispondere a chi la critica con tanto ardore. Lo ha fatto alla vigilia della nuova edizione del ...

L’uomo del Giorno : Maarten Stekelenburg - esperienza a Roma poco fortunata : Maarten Stekelenburg è nato a Haarlem il 22 settembre 1982, è un calciatore olandese, portiere dell’Everton e della nazionale olandese, con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2010. Considerato per molti anni uno dei migliori portieri d’Europa, ha occupato la 33ª posizione nella classifica IFFHS dei migliori portieri del decennio 2001-2010.[2] Nella classifica di IFFHS del 2010 è risultato il quinto portiere più forte ...

L’uomo del Giorno : Thiago Silva - dal Milan al Psg a suon di milioni : Thiago Silva è nato a Rio de Janeiro il 22 settembre 1984, è un calciatore brasiliano, difensore del Paris Saint-Germain, di cui è capitano, e della nazionale brasiliana. Cresciuto come mediano con capacità di giocare anche come ala e terzino, durante la sua permanenza alla Juventude è stato convertito in difensore centrale dall’allenatore Ivo Wortmann. Abile nel gioco aereo, possiede una buona velocità di base, senso della posizione ...

L’uomo del Giorno : Simone Ganz - goleador al Como poi flop : Simone Ganz è nato a Genova il 21 settembre 1993 è un calciatore italiano, attaccante dell’Ascoli. Muove i primi passi nella Masseroni Marchese, una società satellite del Milan, al quale passa nell’estate del 2008. Con il Milan esordisce in Champions League il 1º novembre 2011 a Minsk contro il BATE Borisov (gara terminata 1-1), entrando all’83’ al posto di Robinho. Nella stagione 2013-2014 il Milan lo cede in ...

L’uomo del Giorno : Marcelo Estigarribia - vince lo Scudetto con la Juventus : Marcelo Estigarribia è nato a Fernando de la Mora il 21 settembre 1987, è un calciatore paraguaiano, centrocampista del Colón, in prestito dal Dep. Maldonado. È un centrocampista dal piede mancino che gioca prevalentemente come esterno o ala, ma all’occorrenza può essere impiegato anche in difesa. È abile nelle percussioni sulla fascia essendo dotato di un buon dribbling, quindi crea spesso superiorità numerica. Ha vinto lo Scudetto ...

L’uomo del Giorno : Gianluca Savoldi - bomber della Reggina e del Napoli : Gianluca Savoldi è nato aBologna il 20 settembre 1975, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. È il figlio di Giuseppe Savoldi ed il nipote di Gianluigi Savoldi, entrambi calciatori professionisti a cavallo tra gli anni sessanta e ottanta. Fino a 25 anni ha militato nei campionati di Serie C, indossando le maglie di Palazzolo, Cremapergo, Cecina, Saronno, Ascoli e Pisa. Con i nerazzurri toscani si mette in luce attirando ...

L’uomo del Giorno : Julian Draxler - dal sogno Juve al Psg : Julian Draxler è nato a Gladbeck il 20 settembre 1993, è un calciatore tedesco, centrocampista o ala del Paris Saint-Germain e della nazionale tedesca, con cui si è laureato campione del mondo nel 2014. Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. Ala sinistra che può giocare anche sulla destra o come trequartista in un 4-2-3-1, in grado di utilizzare entrambi i piedi anche se ...

Dopo l’avvoltoio Clara - anche la sorella Bianca muore per mano delL’uomo : A pochi giorni dalla morte di Clara, giovane esemplare di avvoltoio capovaccaio liberato a Matera e uccisa da un cacciatore in Sicilia, anche la sorella Bianca è stata trovata morta in Tunisia. anche questa volta a darne notizia è il Centro Rapaci Minacciati in un post su Facebook: “Una cosa del genere non ci era mai capitata”.Continua a leggere

L’uomo più veloce del mondo sfida la mente più veloce del mondo! Su Infinity ecco Flash 4 : La quarta stagione di The Flash è quella della svolta per il supereroe più veloce che il mondo abbia mai conosciuto. Dopo essersi sacrificato per salvare Central City ed aver vagato per sei mesi nella Forza della velocità senza che nessuno ne avesse notizie, Barry Allen torna in azione. Lo fa profondamente cambiato, come capiscono subito Iris, la sua promessa sposa, e i suoi grandi amici, Cisco e Caitlin/Killer Frost. Per sua fortuna arrivano ...