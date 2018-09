Complicazioni dopo il primo trapianto di faccia Alla paziente serve nuovo donatore

Complicazioni dopo il primo trapianto di faccia. Alla paziente potrebbe servire nuovo donatore : Tecnicamente, l'intervento è riuscito. 'Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita'. Ma per definire positivo l'esito del primo trapianto di faccia ...

Complicazioni dopo il primo trapianto di faccia. Alla donna potrebbe servire un nuovo donatore : C’è un «sospetto rigetto» nell’operazione di trapianto della faccia, la prima realizzata in Italia, all’ospedale Sant’Andrea di Roma. È quanto rende noto un bollettino dell’ospedale, che sottolinea come «le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito» m...

Complicazioni dopo il primo trapianto di faccia. Alla donna potrebbe servire un nuovo donatore : C'è un 'sospetto rigetto' nell'operazione di trapianto della faccia, la prima realizzata in Italia, all'ospedale Sant'Andrea di Roma . È quanto rende noto un bollettino dell'ospedale, che sottolinea ...

Complicazioni dopo il primo trapianto di faccia. Potrebbe servire un nuovo donatore : C’è un «sospetto rigetto» nell’operazione di trapianto della faccia, la prima realizzata in Italia, all’ospedale Sant’Andrea di Roma. È quanto rende noto un bollettino dell’ospedale, che sottolinea come «le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito» m...

MotoGp Avintia - Complicazioni per Rabat dopo l'incidente a Silverstone : TORINO - La caduta a Silverstone nel corso delle FP4 e il successivo investimento da parte di Morbidelli costerà caro a Tito Rabat. l'incidente sembrava avergli provocato 'solo' una tripla frattura a ...