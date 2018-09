Autostrada della Valdastico | l’ennesimo scempio inutile da contrastare

Di Maio : Unica soluzione è nazionalizzazionedella rete Autostradale : Teleborsa, - " Oggi Autostrade, con un ritardo di dieci anni , si vanta di aver dato il via libera alla pubblicazione della convenzione con il Ministero dei Trasporti . Bella forza! Nel giro di un ...

Di Maio : "Unica soluzione è nazionalizzazione"della rete Autostradale : Oggi Autostrade, con un ritardo di dieci anni , si vanta di aver dato il via libera alla pubblicazione della convenzione con il Ministero dei Trasporti . Bella forza! Nel giro di un pochi giorni ...

La giornata nera della viabilità : in Autostrada altro veicolo a fuoco e scontro tra due tir - code interminabili sull'A14 e sulla SS16 : A rendere ancora più critica una giornata decisamente da bollino nero altri due episodi di cronaca. Il primo un incidente tra due tir, senza conseguenze per gli autisti, avvenuto intorno alle 14 tra ...

[L'inchiesta esclusiva] L'Autostrada trasformata in un colosso della finanza con i piedi in argilla e l'altra strage da 40 morti : Ha i piedi su 3.020 chilometri di strade, ponti e viadotti ma la testa nella grande finanza. Autostrade per l'Italia - da quando nel 2002 ha sottoscritto il contratto di concessione con lo Stato - ...

Il faro della Corte dei Conti sulle concessionarie Autostradali «Sono in violazione delle regole Ue» : una delibera redatta dalla Corte dei Conti a gennaio 2018. Torna utile oggi, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, per segnalare come la massima magistratura contabile, guidata da Angelo Buscema, ...

Genova - 39 morti sotto al ponte Morandi crollato. «Non è stata una fatalità». Il premier Conte : «Via alla revoca della concessione Autostradale» : Il giorno dopo il crollo del ponte Morandi a Genova non si ferma la conta delle vittime: sono arrivate a 39 le vittime accertate. Il più giovane è un bambino di 7 anni e mezzo, Samuele,...

Bologna esplosione in Autostrada : ecco il VIDEO della dinamica dell’incidente nel tratto urbano della A14 (VIDEO) : Le immagini rilasciate dalla Polizia dove si vede l’autocisterna collidere con un altro mezzo pesante in coda. Pochi minuti dopo, la palla di fuoco-- La Polizia di Stato ha diffuso su Twitter il VIDEO della dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Nelle immagini si vede un’autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir ...

Bologna - violenta esplosione in Autostrada : chiesta la veritica della qualità dell’aria : 1/45 Foto di Massimo Paolone / LaPresse ...

Vetri rotti - infissi divelti e sedie distrutte : gli effetti della deflagrazione in Autostrada a Bologna : L’esplosione dell’automezzo andato in fiamme sul raccordo tra la A1 e la A14 all’altezza di Borgo Panigale ha determinato lo squarcio e il crollo di una porzione della sede autostradale sul ponte che sovrasta la via Emilia. Intorno all’area dell’esplosione sono andati in fumo tutti i supporti di legno che costeggiano il ponte e fungono anche da barriere fonoassorbenti oltre che da strutture di protezione. La deflagrazione ha fatto andare in ...