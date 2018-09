Nintendo | malato terminale gioca in anteprima a Super Smash Bros Ultimate

Smash Bros. Ultimate : Nintendo avvera l'ultimo desiderio di un malato terminale di cancro : Spesso e volentieri ci dimentichiamo quanto possa essere crudele il mondo, e quante persone meno fortunate di noi in questo momento stanno soffrendo per causa di mali incurabili.Questa è la storia di Chris Taylor, riportata da Nintendoeverything e documentata con diverse immagini su Twitter. A Chris è stato diagnosticato un cancro in stadio terminale, dopo aver combatto per diversi anni la malattia in passato.Purtroppo la medicina moderna non ha ...