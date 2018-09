Conte | con i tecnici dialogo serrato ma l' indirizzo spetta a noi

Il Premier Conte : "Fiducia in Tria? Io mi fido di tutti i ministri. Su Casalino polemiche sterili" : A San Giovanni Rotondo sono in corso le celebrazioni per il 50° anniversario della morte di San Pio e il Premier Giuseppe Conte, che è devoto al Santo, è arrivato due sere fa e oggi ha partecipato alla cerimonia. Ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria e inoltre gli è stato consegnato dall'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante il francobollo commemorativo di San Pio da Pietrelcina. A margine delle celebrazioni, però, ...

Conte : “Tria? Mi fido di tutti i ministri” : «Certo, io ho fiducia in tutti i ministri», risponde così il premier Giuseppe Conte - a margine delle celebrazioni dei 50 anni della morte di Padre Pi - a chi gli chiede se abbia fiducia nel suo ministro dell’Economia, dopo recenti polemiche sulla manovra. Che secondo Conte, peraltro, lasciano il tempo che trovano. A San Giovanni Rotondo, dove ha...

