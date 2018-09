Gli archivi personali di George Orwell sono patrimonio Unesco

Archiviare documenti cartacei : consiGli per farlo al meGlio : Non solo web o supporti multimediali, nel mondo di oggi c'è ancora chi provvede all'archiviazione di documenti avviene direttamente in formato cartaceo. Sono tanti coloro i quali conservano ancora bollette, fattura, contabilità e documenti ...

Con pochi «like» consentiamo a un analista di conoscerci Gli archivi digitali potrebbero inquinare le elezioni e la politica : di Giuseppe Arbia Ogni giorno, nelle nostre azioni quotidiane, inconsapevolmente, produciamo un'immensa quantità di dati. Al nostro risveglio il nostro smartwatch registra i nostri dati biologici, in ...

Sindacati : bucati Gli archivi dell'Usb. Online la lista delle donazioni pro Ilva : 'Le continue ricerche di #Anonymous e #LulzSecITA, hanno portato alla luce dati sensibili riguardanti il #Ministero Economia e Finanze e non solo', si legge in un tweet pubblicato dagli hacker. Tra ...

Rifiuti Livorno - archiviata l’inchiesta sul sindaco Nogarin - sull’ex Cosimi e sull’assessore Lemmetti (ora al CampidoGlio) : Il tribunale di Livorno ha archiviato l’inchiesta sulla crisi dell’Aamps, l’azienda partecipata del Comune. L’archiviazione è stata chiesta dalla Procura: cadono quindi le accuse nei confronti del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, del suo ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti (ora nella giunta di Virginia Raggi al Campidoglio), dell’ex sindaco Alessandro Cosimi (Pd) e di una dozzina tra funzionari del Comune e ...

Asia Argento - la Cnn toglie daGli archivi tutte le puntate di Parts Unknown in cui compare l'attrice : Prima l'addio come giudice all'edizione italiana di X-factor, ora, direttamente dall'America, arriva una seconda batosta alla carriera di Asia Argento . La Cnn ha deciso di togliere dagli archivi gli ...

Gli stretti marini : "archivi liquidi" per la ricerca sul clima del passato : ... un rischio aumentato? Home - SCIENZA - Scienze Gli stretti marini: "archivi liquidi" per la ricerca sul clima del passato Confrontando le variazioni di marea dei nostri giorni con quelle del passato ...

Cambio per Gli archivi - si passa da Google Drive a Google One : Negli Stati Uniti è possibile per gli utenti Google effettuare l’upgrade a Google One, il servizio annunciato dall’azienda per offrire uno spazio di archiviazione più ampio online e con nuovi servizi. Qualcuno nei mesi scorsi ha già potuto apprezzare o meno il nuovo corso e infatti gli utenti che sfruttavano con piani a pagamento il servizio di Google Drive sono passati a Google One con un aggiornamento automatico. Ora, come ...

Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l'oro aGli Europei : E poi la carriera futura tutta da costruire con gli studi in Economia e Management alla Luiss di Roma . La carriera Ai campionati italiani cadetti, nel 2013, Filippo Tortu arriva primo negli 80 metri ...

Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l’oro aGli Europei : Oggi, ai campionati Europei di atletica di Berlino, si decide la stagione di Filippo Tortu. Sembra strano scrivere questa frase dopo i grandi risultati degli ultimi mesi. Ma è lo stesso velocista ventenne di origine sarda, ma lombardo di nascita, ad ammettere che mancare la finale sarebbe una grande delusione. “Sono concentrato, carico e con tanta voglia di correre. Gli avversari non mancano, i 100 metri schierano grossi nomi e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 agosto : “Brizzi va archiviato Gli sms delle ragazze lo scagionano” : Travolto dal #Metoo Gli sms che scagionano Brizzi Accusato di violenza sessuale, la Procura di Roma chiede l’archiviazione: “Il Fatto non sussiste”. I messaggi con una ragazza che gli rimprovera la mancata dedica su un libro di Valeria Pacelli Campo profughi di Marco Travaglio Caro direttore, come cittadino che paga il canone, incazzato per come finora i governanti si siano ritenuti padroni del servizio pubblico televisivo (ultimo Renzi, ...

Tesori d'archivio : sono online miGliaia di foto dell'America ai bordi delle strade di John Margolies : I genitori non si fermavano e lui, per rivincita, è diventato celebre in tutto il mondo proprio per le sue foto on the road fatte a quei soggetti che suo padre e sua madre consideravano schifezze. ...

Marchionne alla guida della Fiat - LA NOTIZIA DAGli archivi DELL'ANSA : Ecco il flash DELL'ANSA della NOTIZIA della nomina di Sergio Marchionne ad ad della Fiat il primo giugno 2004 e la NOTIZIA battuta dall'Ansa il 30 aprile del 2003 in cui per la prima volta viene ...

TERNI - STUDENTI STRANIERI NEGli archivi STORICI DELLA DIOCESI : TERNI Trentasei STUDENTI provenienti da università di diverse parti del mondo, quali Cina, Corea, ma anche Alaska e altri stati degli Usa, guidati dai docenti prof. Nikolas Sarris, Marco Di Bella e Nella Poggi, dal mese di giugno stanno effettuando stage pratici di ...