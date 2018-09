Grey's Anatomy - Kelly McCreary : 'April influenzerà ancora la relazione Jackson - Maggie' : April Kepner ha abbandonato Grey's Anatomy alla fine della quattordicesima stagione: il chirurgo d'urgenza ha infatti lasciato il suo posto al Grey Sloan Memorial Hospital per iniziare una nuova carriera a servizio dei più bisognosi. Accanto al suo ex fidanzato e ormai marito Matthew, la Kepner ha deciso di ricominciare da zero in seguito alla recente esperienza che l'ha tenuta tra la vita e la morte. La nuova edizione di Grey's Anatomy, in ...

Svelato il poster di Grey’s Anatomy 15 - illuminato dal sorriso di Meredith per la nuova stagione dell’amore : Sarà "la stagione dell'amore", ha assicurato la showrunner Krista Vernoff, e il poster di Grey's Anatomy 15 sembra anticipare proprio quest'intenzione. 15 stagioni di sentimenti, recita il claim che accompagna l'annuncio del ritorno del medical drama in tv il 27 settembre su ABC negli Stati Uniti (insieme alla première de Le Regole del Delitto Perfetto 5). Il nuovo capitolo, che vedrà la protagonista Meredith Grey aprirsi all'amore dopo ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 - in onda da ottobre 2018 in prima tv in chiaro la stagione degli addii : Il nuovo promo di Grey's Anatomy 14 su La7 annuncia che la stagione sarà in onda da ottobre 2018, in prima tv in chiaro in prima serata. Come ogni anno, in autunno, La7 trasmetta la più recente stagione di Grey's Anatomy in prima visione per tutti: si tratta dell'ultimo capitolo in ordine di tempo del medical drama di Shonda Rhimes, già trasmesso da settembre a maggio 2018 su ABC negli Stati Uniti e da ottobre a giugno in Italia in anteprima ...

Grey's Anatomy 15 : 'La rinascita sentimentale di Meredith sarà difficile ma divertente' : Il Medical-Drama Grey's Anatomy, in partenza il 27 settembre sulla ABC, si preannuncia ricco di novita' scoppiettanti soprattutto per il personaggio Meredith Grey. Da settimane, infatti, si rincorre la notizia riguardo il nuovo interesse amoroso della protagonista. L'identita' del fortunato è ancora top-secret, ma la showrunner di Grey's Anatomy [VIDEO], Krista Vernoff, ha fornito qualche ulteriore dettaglio riguardo la vita amorosa della Grey ...

Per Meredith in Grey’s Anatomy 15 una storia d’amore “mai vista prima” con un uomo misterioso : Il ritorno all'amore di Meredith in Grey's Anatomy 15 sarà il filo conduttore della nuova stagione: per la protagonista, dopo il lutto per la perdita dell'amato marito Derek al termine dell'undicesima stagione, sono ormai passati oltre quattro anni ed è tempo di vivere una nuova storia, che si preannuncia intensa e duratura. La showrunner Krista Vernoff, che ha definito la prossima "la stagione dell'amore" per Grey's Anatomy, ha specificato ...

Sandra Oh su Grey’s Anatomy - fan della serie per sempre (video) : “Non la guardo - ma quando avrò 70 anni…” : A margine di un party pre-Emmy, le dichiarazioni di Sandra Oh su Grey's Anatomy tornano a far sognare i fan più affezionati della serie, ancora legati al personaggio di Cristina Yang uscito di scena al termine della decima stagione. Per molti quell'addio ha fatto da spartiacque, ha creato un prima e un dopo Yang in Grey's Anatomy, visto che il registro della serie è cambiato radicalmente nelle stagioni successive, diventando per almeno tre ...

Prime foto da Grey’s Anatomy 15×01 - con Meredith - Amelia e i ritorni di Teddy e Koracick : Dopo il promo esteso e le sinossi ufficiali, ABC ha divulgato le Prime foto da Grey's Anatomy 15x01, primo dei due episodi della nuova stagione che compongono la speciale première del 27 settembre, in onda per due ore prima del debutto de Le Regole del Delitto Perfetto 5 sulla stessa emittente. Le Prime foto da Grey's Anatomy 15x01, episodio dal titolo With a Wonder and a Wild Desire sono perlopiù ambientate in ospedale e vedono Meredith alle ...

Grey’s Anatomy 15×03 : Maggie affronterà Teddy? : Grey’s Anatomy 15 trama e promo – Il terzo episodio del medical drama andrà in onda sulla ABC giovedì, 4 ottobre 2018. “Gut Feeling” vedrà Richard ancora una volta confrontarsi con la propria sobrietà. La trama di Grey’s Anatomy 15×03 ci regala però possibili sviluppi anche sul fronte Maggie e Teddy. Grey’s Anatomy 15×03 trama e anticipazioni La dura lotta contro l’alcool ha spesso messo a dura ...

Grey's Anatomy 15 : debutto tra segreti e nuove alleanze : A poco meno di due settimane dal debutto della quindicesima stagione di Grey's Anatomy le anticipazioni sullo speciale di due ore si fanno sempre più dettagliate. Dopo il promo, diffuso mercoledì sera, sono arrivate le trame ufficiali degli episodi che andranno in onda il 27 settembre in America e il 29 ottobre in Italia su Fox Life. Trama ufficiale 15x01 - 'With A Wonder and Wild Desire' La ABC, canale americano che trasmette in anteprima le ...

Grey’s Anatomy 15 - promo choc di Meredith con Andrew DeLuca : Il conto alla rovescia di Grey’s Anatomy 15 è cominciato con l’annuncio di una premiere di durata monster e, per aumentare l’hype – anche se non ce n’era certo bisogno – dei fan del medical drama di Shonda Rhimes, l’ABC ha rilasciato un promo dai contenuti davvero scottanti. Tante, infatti, sono le questioni aperte che riguardano molti personaggi, dopo il finale della 14esima stagione e molte vengono ...

Video promo esteso e trame dettagliate dei primi due episodi di Grey’s Anatomy 15 - tra incidenti e segreti : Dopo la divulgazione del primo Video promo dedicato alla première di stagione, ABC ha reso note le trame dettagliate dei primi due episodi di Grey's Anatomy 15, che forniscono nuove anticipazioni sul debutto speciale da due ore previsto il 27 settembre (in Italia il 29 ottobre su FoxLife), e un nuovo promo esteso da un minuto con scene inedite. Confermati, tra le guest star del primo episodio, Stefania Spampinato nei panni di Carina DeLuca, ...

Grey's Anatomy 15 : Il promo mostra Meredith a letto con Andrew DeLuca : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy [VIDEO]sta ufficialmente per tornare. Se i fan italiani dovranno aspettare il 4 ottobre per la messa in onda dello speciale di due ore, in America il Medical Drama verra' trasmesso a partire da giovedì 27 settembre. A poco più di due settimane dal debutto la ABC, nella giornata di ieri, ha reso noto il promo della prima puntata della quindicesima stagione. Lo sconvolgente promo della season premiere di ...

Meredith e DeLuca insieme in Grey’s Anatomy 15? Anticipazioni dalla showrunner Krista Vernoff : Le prime immagini di Meredith e DeLuca insieme in Grey's Anatomy 15 nel promo della première hanno rappresentato di sicuro la novità più rilevante alla vigilia del debutto della nuova stagione. Con tutta probabilità quelle scene sono frutto di un'imbarazzante fantasia della protagonista, ma hanno comunque incuriosito un pubblico in attesa di rivedere la Grey aprirsi all'universo maschile dopo anni di lutto per la morte di Derek. Le scene ...