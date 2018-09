“Cerimonia del ricordo e delle scuse” | il mondo accademico riconosce le proprie

meteoweb.eu

: Con il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT alla cerimonia di apertura della 68ª sessione del Comitato Regiona… - GiuliaGrilloM5S : Con il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT alla cerimonia di apertura della 68ª sessione del Comitato Regiona… - giomalago : Oggi a Portoferraio per #TuttiaScuola, la cerimonia d’inaugurazione del nuovo anno scolastico con il Presidente Mat… - Esercito : #16settembre In occasione della cerimonia di Conferimento della Croce d’Argento al Merito dell’@Esercito alla Bandi… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Giovedì 20 settembre, dalle 15, al Palazzo della Sapienza, luogo simbolo dell’Università di Pisa, si terrà la “Cerimonia delscuse“, l’atto più significativo del programma “San Rossore 1938”. Un solenne appuntamento volto a offrire un risarcimento morale a tutti coloro che, studenti e docenti, ebbero a patire discriminazioni ed esclusioni per il solo fatto di essere ebrei. Alla presenza dei rettoriuniversità italiane, il rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella a nome dell’intera Accademia italiana farà ammenda per gli atti che, a partire dalla plebiscitaria adesione al “Giuramento di fedeltà al Fascismo” del 1931, videro iluniversitario silente e complice verso le scelte del regime che giunsero fino all’emanazioneLeggi razziali. Un momento storico in senso proprio, la prima ammissione pubblica di quelle sciagurate ...