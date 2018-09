USA | GIUDICE KAVANAUGH ACCUSATO DI MOLESTIE Scelto da Trump per Corte Suprema | “mi

USA - giudice voluto da Trump alla Corte Suprema accUSAto di molestie sessuali. Lui : “E’ completamente falso” : Brett Kavanaugh, il giudice nominato dal Presidente degli Stati uniti, Donald Trump, alla Corte Suprema ha respinto come “completamente false” le accuse di molestie da parte di Christine Blasey Ford. La 51enne aveva dichiarato che il giudice ultra-conservatore e repubblicano di ferro scelto da Donald Trump per sostituire il moderato repubblicano Anthony Kennedy l’avrebbe molestata sessualmente insieme a un altro compagno quando ...

Giudice Kavanaugh nei guai? AccUSAto di aggressione sessuale/ USA ultime notizie - candidato Corte Suprema nega : Giudice Kavanaugh nei guai? Il candidato da Trump alla Corte Suprema Accusato da una donna 51enne di aggressione sessuale nei primi anni Ottanta, lui nega.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Us Open - Serena Williams ko : litiga col giudice e accUSA : 'Sessismo' | : Naomi Osaka, tennista 21enne vince il Major. La statunitense ha gridato contro il giudice di sedia "ladro!", poi in conferenza stampa ha parlato di decisioni sessiste. "Donna che si emoziona è ...

Giudice USA : "Pedofilia - Vaticano sapeva" : 16.46 "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano". Lo ha detto il procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, alla Nbc, in merito ai documenti della Chiesa analizzati dal gran jury che ha scoperto abusi su oltre mille bambini in sei su otto diocesi della Pennsylvania. 300 sacerdoti coinvolti. "Abbiamo le prove che il Vaticano sapeva e ha coperto gli ...

Vince la caUSA a Forum. Ecco cosa ha proposto al giudice : Siparietto inaspettato a 'Forum', il programma condotto da Barbara Palombelli. Il giudice Nino Marazzita delibera a favore di una procace e appariscente signora e scatta il bacio con tanto di ...

Asia Argento squalificata come giudice di Xfactor per l’accUSA di violenza sessuale nei confronti del giovane Jimmy Bennett : Sky è pronta ad allontanare Asia Argento dal tavolo dei giudici di X Factor. Il caso sollevato dal New York Times, secondo cui la figlia di Dario Argento si sarebbe accordata per pagare 380mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore e musicista rock che sostiene di essere stato sessualmente aggredito in una camera d’albergo in California quando aveva appena 17 anni, rischia di cancellare la sua presenza nel talent musicale. “Se quanto ...

Asia Argento accUSAta di molestie - polemiche sui social per il suo ruolo di giudice a XFactor : “Inopportuno ogni coinvolgimento con minorenni” : Il reportage del New York Times ha travolto Asia Argento. Da paladina del movimento di matrice femminista contro le violenze sessuali (l’attrice è stata in prima linea contro Harvey Weinstein), a protagonista di un caso che – se confermato – striderebbe con le sue battaglie degli ultimi mesi: l’Argento avrebbe infatti pagato 380mila dollari al giovane Jimmy Bennet, che quando era minorenne l’aveva accusata di ...

Mafia - “ritrovato il fucile con cui fu ucciso il giudice Antonino Scopelliti - incaricato di sostenere l’accUSA nel maxiprocesso” : Un fucile calibro 12, ritenuto lo stesso che il 9 agosto 1991 ha ucciso il giudice Antonino Scopelliti nei pressi di Campo Calabro, è stato ritrovato a distanza di 27 anni dalla Dda di Reggio Calabria che continua a indagare, con la la squadra mobile e lo Sco, su chi siano i killer che ammazzarono il magistrato che da lì a poco avrebbe dovuto sostenere, in Cassazione, l’accusa nel maxiprocesso a Cosa Nostra. La notizia è stata data dal ...

Roberta RagUSA - il giudice : 'Fu uccisa dal marito per motivi economici' : Temeva 'contraccolpi economici'. Antonio Logli, condannato a venti anni dalla corte d'Appello di Firenze per aver ucciso la moglie Roberta Ragusa ha commesso l'omicidio per motivi sostanzialmente ...

USA - armi con stampanti 3D : stop a diffusione istruzioni/ Ultime notizie : giudice blocca “pistole fantasma” : Usa, armi con stampanti 3D: stop a diffusione istruzioni, giudice blocca “pistole fantasma”. Le Ultime notizie: in extremis diffusione schemi non diventa legale(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:41:00 GMT)

USA - giudice federale blocca la pubblicazione delle istruzioni per le armi in 3D : Nuove polemiche sulle armi negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato la pubblicazione online, da parte dell'azienda texana Defense Distributed, delle istruzioni per fabbricare armi di plastica con la stampante 3D, che potenzialmente ognuno può produrre a casa propria. Lo stesso Donald Trump sembra avere qualche dubbio, sebbene la sua amministrazione abbia dato il via libera alla diffusione delle istruzioni. "Sto esaminando la vendita al ...

BRETT KAVANAUGH - CHI E'?/ Il giudice cattolico scelto da Trump alla Corte Suprema degli USA : Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il nuovo giudice della Corte Suprema che prenderà il posto de dimissionario Anthony Kennedy, è il cattolico BRETT KAVANAUGH(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:51:00 GMT)