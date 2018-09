Tifone Mangkhut | almeno 111 feriti a Hong Kong

meteoweb.eu

: Sono salite ad almeno 25 le vittime nelle #Filippine del #tifone #Mangkhut che si sta rapidamente spostando verso l… - RaiNews : Sono salite ad almeno 25 le vittime nelle #Filippine del #tifone #Mangkhut che si sta rapidamente spostando verso l… - SkyTG24 : #UltimOra Filippine, il bilancio delle vittime del tifone Mangkhut sale a 29 morti e 13 dispersi #canale50… - Agenzia_Ansa : #Filippine: 25 morti per il tifone #Mangkhut -

(Di domenica 16 settembre 2018) I venti delstanno investendo in queste ore la costa meridionale della Cina. Numerose persone sono rimaste ferite aa causa dei danni provocati ai grattacieli della metropoli: i venti hanno già raggiunto i 117 km/h vige il massimo grado di allerta. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere nelle proprie case per evitare di essere colpiti dagli oggetti e dai detriti sollevati dal. I funzionari governativi hanno registrati finora 111, mentre i livelli delle acque sono saliti di quasi 3,5 metri. L’aeroporto internazionale diha cancellato oltre 800 voli creando disagi per oltre 100mila passeggeri. Nella vicina Macao le autorità hanno ordinato la chiusura di tutti i casinò. L'articolo111Meteo Web.