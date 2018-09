Paolo Savona | intervista di Senaldi | ' O si cresce o si collassa Cara Ue | fai tu i compiti'

Paolo Savona dice bene ma certi media lo equivocano. Chissà perché : Il suo bazooka non solo ha salvato l'euro, ma ha dato respiro all'economia dell'Eurozona. La riduzione dei tassi d'interesse e l'abbondante liquidità hanno favorito la fuoriuscita dei capitali ...

Paolo Savona ritorna su Mario Draghi : "Valente presidente" - anche "abile a superare i vincoli della sua azione" : Lo aveva detto in premessa: Mario Draghi è "un amico". Salvo poi lanciare un affondo, dicendo che alla guida della Bce "si è procurato poteri che non avevamo previsto". Il giorno dopo Paolo Savona precisa, chiarisce, ma conferma il senso delle sue parole. Mario Draghi è "un valente presidente" ed è stato "abile" a "superare i vincoli della sua azione di fronte alle carenze statutarie". La Bce, in altre parole, per il ...

Paolo Savona ha precisato il suo giudizio su Mario Draghi : 'Un valente presidente' : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha precisato il suo giudizio sull'operato di Mario Draghi, spiegando che è stato 'un valente presidente' della Bce' che ha dovuto superare i vincoli ...

Paolo Savona - dove nessuno aveva osato. La risposta a Mario Draghi : 'Ha poteri non previsti' : ' Mario Draghi si è procurato dei poteri che non avevamo previsto'. Arriva da Paolo Savona , ministro degli Affari europei, la più clamorosa e diretta delle critiche al capo della Bce , che giovedì ...

Perché sono lugubri i silenzi europei sulle proposte di Paolo Savona : Concludendo sull'Italia, ha affermato che il nostro Presidente del Consiglio, il Ministro dell'economia e quello degli esteri hanno tutti confermato che saranno rispettate le regole sui bilanci ...

Il ministro Paolo Savona : “Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l’Europa alla rottura” : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, lancia un avvertimento al governo e all'Unione europea: "Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l'Europa alla soglia della rottura. L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in Europa".Continua a leggere

L'allarme di Paolo Savona : 'Con queste regole salta l'euro' : 'La politica fiscale degli Stati membri non può essere posta al servizio della stabilità dell'euro , sottraendole la funzione indispensabile di mantenere l'economia dell'intera eurozona sulla strada della crescita invece di indurre una biforcazione dell'itinerario tra chi rientra nei due parametri fiscali e chi non riesce a farlo'. Lo scrive il ministro ...

Una politeia per un'Europa diversa - più forte e più equa di Paolo Savona - Ministro Affari Europei : L 'accordo di Lisbona del 2000, volto a creare una knowledge based economy , un'economia basata sulla conoscenza, fu un'altra importante apertura verso una politica selettiva della domanda con ...

La 'politeia' di Paolo Savona per cambiare l'Europa : La scelta lessicale per indicare una politica per il raggiungimento del bene comune. L'Italia chiede 'un Gruppo di lavoro ad alto livello' per cambiare l'Europa

Una "politeia" per cambiare l'Europa. Paolo Savona invia un documento a Bruxelles : Un documento inviato a Bruxelles dal titolo "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". L'iniziativa è di Paolo Savona, ministro degli Affari europei, per un rinnovamento dell'Unione europea.Il riferimento lessicale a una "politeia", anzichè alla consueta "governance", sottolinea una nota, "è dovuto al fatto che la prima esprime una politica per il raggiungimento del bene comune, mentre la ...

Paolo Savona - svelato il 'piano C' : panico a Bruxelles - come vuole ribaltare l'Unione europea : Un documento per ribaltare l' Unione europa . Il ministro degli Affari europei Paolo Savona ha pronto il suo 'piano C', che a Bruxelles forse vedranno tanto minaccioso come il suo famigerato 'piano B',...

Così Paolo Savona vuol cambiare l'Ue : Dopo le polemiche per il presunto piano per far uscire l'Italia dall'Europa, Paolo Savona avrebbe pronto un altro piano. Per cambiare l'Europa. Lo racconta il Messaggero , secondo cui il ministro per ...

Paolo Savona - la clamorosa badilata ad Angelo Panebianco e al Corriere della Sera : 'Altri lo sperano...' : Non ho mai auspicato una crisi del nostro debito pubblico, anzi ho costantemente operato per intraprendere una politica economica al fine di evitarla; e non ho mai pensato a trattare con la Russia, ...

Paolo Savona e il golpe finanziario : 'Dobbiamo essere pronti. Piano B per uscire dall'euro? Pure la Merkel...' : 'C'è la possibilità che si scateni una speculazione finanziaria . Per colpa degli italiani o del governo? Non mi interessa, ma l'evento può accadere'. Paolo Savona , intervistato da Bruno Vespa a ...