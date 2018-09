Reddito di cittadinanza | perché Macron non ha copiato il M5S

Pensioni minime a 780 euro - Reddito di cittadinanza dal 2019. La viceministro : «Costa 10 miliardi - i soldi ci sono» : reddito di cittadinanza dal 2019, Pensioni minime più alte, a 780 euro : ad annunciare la doppia novità, in un'intervista al quotidiano La Stampa , la viceministro all'Economia del Movimento 5 Stelle Laura Castelli . Il reddito di cittadinanza, assicura Castelli, si farà nel 2019, 'come promesso. Partiremo il primo gennaio con le Pensioni di cittadinanza, portando ...

Castelli pressa Tria : 'Da gennaio' pensioni di cittadinanza a 780 euro - poi per il Reddito di cittadinanza 'i 10 miliardi ci sono' : Il vice ministro dell'Economia assicura che le pensioni minime saranno alzate, per il reddito di cittadinanza servono '3-4 mesi' per riformare i centri per l'impiego

Tria resta sotto tiro del M5s : Reddito di cittadinanza subito : "Le indiscrezioni di stampa su possibili dimissioni del ministro Tria sono prive di fondamento". La prima preoccupazione del Mef, ieri mattina, è stata quella rassicurare i mercati: Giovanni Tria non ha alcuna intenzione di dimettersi. E continuerà ad esercitare il suo ruolo di guardiano dei conti e di garante della sanità economica (e, in buona parte, anche mentale) del governo, con buona pace del febbrile vicepremier Di Maio e delle ansie ...

SPILLO/ 2. Cosa succede in 'Europa' se il Reddito di cittadinanza lo propone Macron? : Il Corriere che dopo avere magnificato il muro anti-Orbán nasconde la verità a pag. 28. Macron che fa suo un provvedimento 'populista' alla Di Maio.

Pensioni - braccio di ferro Lega-M5S : o uscita a 62 anni o Reddito di cittadinanza : L'affondo leghista sulla legge Fornero, che si concretizza nella possibilità di lasciare il lavoro a partire dai 62 anni di età, apre un nuovo problema nei conti che il ministero dell'Economia sta ...

Reddito di cittadinanza - battaglia per trovare le coperture. I tassi sui Btp salgono ancora : La richiesta dei 10 miliardi per farlo partire non è comunque lontana dalla cifra immaginata dai tecnici dell'Economia e dalla Lega, 7-8 miliardi,. Tutto dipenderà dallo spazio di bilancio che il ...

Reddito di cittadinanza - i 5 Stelle : «I 10 miliardi arriveranno». Ma Tria non si sbilancia : Il ministro dell'Economia potrebbe farsi forza della posizione del presidente della Bce per rimangiarsi le mezze promesse fatte a Luigi Di Maio e ai suoi. Ma c'è un altro elemento che rischia di ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza sarà al centro della legge di Bilancio' : Il reddito di cittadinanza 'sarà al centro della legge di bilancio insieme al tema delle pensioni e del fisco. Per noi è imprescindibile'. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

Tensione tra M5S e Tria. Lezzi : "O Reddito di cittadinanza o intero governo ha problemi". La smentita di Di Maio : Per il MoVimento 5 Stelle è di vitale importanza inserire il reddito di cittadinanza nella legge di bilancio e farlo partire entro maggio 2019, ossia entro le elezioni europee, ma il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dimostrato di avere non pochi tentennamenti sul tema. Intanto il vicepremier Luigi Di Maio prova a mediare.Da una parte, infatti, martedì sera a Cartabianca ha detto che "o il reddito di cittadinanza si fa o c'è un grave ...

Giorgetti : in manovra Reddito cittadinanza - flat tax e pensioni : Nella manovra ci sarà spazio per reddito di cittandinanza, flat tax e riforma delle pensioni. Ad assicurarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti: 'C'e un programma ...

M5S in pressing su Tria : Reddito di cittadinanza o lasci : Se non è in grado di garantire in manovra i fondi per far partire il reddito di cittadinanza già a maggio 2019, il Movimento 5 Stelle chiederà le dimissioni del ministro...

M5s vs Tria - Mef : “no dimissioni”/ Reddito di cittadinanza - ultime notizie : Di Maio “nessuna minaccia” : Manovra, M5s ‘ricatta’ Ministro Tria: "Reddito di cittadinanza o lasci". ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di Maio, "io no capro espiatorio". Vicepremier, "no minacce"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:42:00 GMT)

