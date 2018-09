Ha un tumore e solo un mese di vita | la città festeggia Natale in anticipo per lui

“Non è solo la tosse”. Qual è il sintomo più tipico del tumore al polmone : Ne abbiamo parlato varie volte ma, visto che il tumore al polmone è uno dei più letali, abbiamo deciso di parlarne di nuovo. Lo sapevate, per esempio che, a differenza di quel che si crede, il tumore al polmone non colpisce solamente le persone che fumano? Può ammalarsi anche chi non fuma, perché i fattori che lo provocano sono, oltre al fumo appunto, anche lo smog, il fumo passivo e l’esposizione a sostanze chimiche come amianto o radon. ...