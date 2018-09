Video promo esteso e trame dettagliate dei primi due episodi di Grey’s Anatomy 15 | tra

Svelato il promo di Young Sheldon 2 - nella seconda stagione un nuovo legame con The Big Bang Theory (Video) : nella notte, la CBS ha Svelato il promo di Young Sheldon 2. I nuovi episodi debutteranno lunedì 24 settembre, preceduti dalla dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory. Entrambe le serie poi torneranno alla loro consueta slot, al giovedì sera. Il network ha anche divulgato la sinossi del primo episodio di Young Sheldon 2, in cui si legge: Dopo che Sheldon smonta il frigorifero per fermare un ronzio disturbante, riceve una lettera in ...

Nel Video promo di Grey’s Anatomy 15 nuovi medici e Meredith a letto con DeLuca : sogno o realtà? : A poco più di due settimane dalla première di stagione, il primo video promo di Grey's Anatomy 15 punta tanto sull'effetto nostalgia quanto su quello sorpresa. Il video divulgato da ABC per promuovere l'appuntamento con l'avvio di stagione parte infatti con un brevissimo recap per immagini dalla prima alla quindicesima per ricordare quante ne hanno passate i protagonisti del medical al dramma di Shonda Rhimes in oltre un decennio. "Un sacco ...

Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona su Rai1 il 15 settembre in diretta - Video promo di Al Centro : Con lo spot che svela la programmazione dell'evento, diventa ufficiale la messa in onda del concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona su Rai1 il 15 settembre, in diretta in prima serata. Il cantautore romano terrà un tris di eventi all'Arena, che apre una lunga stagione di concerti in giro per i palazzetti italiani tra il 2018 e il 2019. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre 2018, nella cornice dell'anfiteatro scaligero, ...

Mara Venier sul set del promo di Domenica In. Video : Domenica In, Mara Venier entusiasta: “Siamo pronti!” Mara Venier ha deciso di parlare ai suoi telespettatori con il cuore durante quetsa nuova stagione tv, e anche per il promo di Domenica In la bionda conduttrice di Rai 1 seguirà la medesima strada. Come ha infatti mostrato ai suoi fan pochi minuti fa sui suoi social, Mara si trova attualmente a Roma presso il quartiere Campo di Fiori, proprio per registrare il promo del rotocalco ...

Nel promo di Will & Grace 10 i protagonisti tra torte e matrimoni : chi si sposerà? (Video) : Campane a festa per un matrimonio nel promo di Will & Grace 10? Nel video rilasciato da NBC, i nostri protagonisti si trovano a un ricevimento nuziale e, nel momento in cui la sposa lancia il bouquet, i quattro e le damigelle corrono in massa per accaparrarsi il mazzo di fiori. Potrebbe trattarsi di un semplice promo se non fosse per la tagline finale: “Being single is so last season”, che tradotto più o meno significa "Essere single fa ...

American Horror Story 8 promo : Apocalypse dà il via alla vendetta (Video) : American Horror Story 8 promo – Finalmente abbiamo il video ufficiale dell’ottava stagione della serie Tv. La saga ritorna il 12 settembre 2018 con il suo nuovo capitolo, svelandoci l’unione fra i diversi mondi conosciuti in precedenza. Non si tratta solo di Coven e Murder House, ma di diversi personaggi che ricordiamo piuttosto bene. American Horror Story 8 ci regala ancora una volta il miglior trailer di sempre. American ...

The Flash 5 : il nuovo promo rivela il segreto di Nora? (Video) : The Flash 5 promo & news – Continua a salire l’attesa per tutti i fan del supervelocista. Mancano ancora poche settimane e finalmente scopriremo grazie a The CW che cosa accadrà nella nuova trama. Un posto d’onore come sappiamo verrà riservato a Nora, la figlia di Iris e Barry venuta dal futuro. Sappiamo anche che nasconde qualcosa e forse il nuovo promo di The Flash 5 ci ha regalato una possibile risposta. The Flash 5 ...

Bullismo a scuola contro il professore - promosso uno dei ragazzini del Video-choc : Lucca, 5 settembre 2018 - Uno su sei ce l'ha fatta. Soltanto uno dei sei bulli dell'Itc "Carrara" di Lucca che si resero protagonisti dei famosi video girati in classe mentre deridevano il professore ...

Il nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale e Vanessa Incontrada tra new entry e un triangolo (Video) : Rai1 ha pubblicato un nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 che mostra i nostri protagonisti interagire con le new entry della prossima stagione e qualche altra novità. Stavolta, Lisa Marcelli (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà affrontare una nuova e inaspettata rivale in amore: si tratta di Nina (Sara Zanier), moglie dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), arrivata nello studio nel finale della prima stagione. Ma non è tutto. Lisa ...

SHAMELESS - Foto promozionali e nuovi Video del backstage : A pochi giorni da SHAMELESS 9, ecco le Foto e due promo con scene dal backstage.Attenzione: Spoiler!Il ritorno di SHAMELESS con la nona stagione è previsto per domenica 9 Settembre e vedremo i vari personaggi crescere e superare nuovi ostacoli.Frank si occuperà di politica, ma, prima, le sue avventure sessuali gli daranno qualche grattacapo.Fiona diventerà un'imprenditrice vera e propria, vedremo una donna in carriera che si impegna a fondo con ...

La prova del cuoco : Rai 1 trasmette un promo sbagliato (Video) : La nuova edizione de La prova del cuoco 2018/19 vede più vicina la sua partenza fissata per lunedì 10 settembre... o forse no? La domanda sorge spontanea dato il promo che Rai 1 sta trasmettendo oggi, 31 agosto 2018.Durante buona parte della stagione estiva, i telespettatori sono stati allertati dell'inizio della diciannovesima edizione con la scritta 'prossimamente' al termine del promo. A 10 giorni dall'inizio della trasmissione, la prima rete ...

Miss Italia 2018 - il promo dell'evento su La7 (Video) : Mancano poco più di due settimane all'elezione della nuova reginetta di bellezza nostrana, Miss Italia, giunta ormai alla sua settantanovesima edizione, la sesta in onda su La7. È la rete del gruppo Cairo ad accogliere l'evento, le cui fasi finali verranno trasmesse in diretta da Milano.Il concorso abbandona così Jesolo e raggiunge il capoluogo lombardo, in cui domenica 16 e lunedì 17 settembre si svolgeranno semifinale e finalissima. A ...

Eppc a teatro - il promo 'Veda un po' lei...' (Video) : È gustoso il promo realizzato per il lancio di E poi c'è Cattelan a teatro, il nuovo appuntamento con Alessandro Cattelan, in onda dal 25 settembre in prima serata dalle ore 21.15 ogni martedì su Sky Uno. Nello spot, in onda in queste ore sulla pay tv e diffuso sui social dallo stesso Cattelan (ve lo proponiamo in fondo al post), viene rievocata la scena diventata virale sul web nei giorni scorsi della giornalista Carola Di Nisio, inviata ...