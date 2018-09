Legionella nel Bresciano | allarme truffe | finti addetti al controllo dell' acqua derubano

Polmonite nel Bresciano : la vittima della Legionella era una donna di 69 anni : In merito ai casi di Polmonite del Bresciano e in riferimento all’ultimo aggiornamento della Regione Lombardia sui casi di legionella, è stato reso noto che la vittima del batterio è una donna 69enne di Mezzane di Calvisano, deceduta all’inizio del mese. Nessuna ipotesi viene trascurata circa la possibile diffusione del batterio. Il batterio che ha causato l’epidemia di Polmonite nel Bresciano finora ha portato alla morte di ...

Legionella - una 61enne muore a Torino. Grave ragazzo ricoverato a Monza : Condizioni, a detta dei medici, gravi ma stabili. E come sempre avviene in questi casi, la prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Continua l'allarme per l'epidemia ...

Legionella - allarme a Torino : morta la moglie di un imprenditore - i primi sintomi 12 giorni fa : Dopo l'allerta per le presunte polmoniti da Legionella nella provincia di Brescia, si è verificato a Torino il decesso di una donna di 61 anni, moglie di un imprenditore, per sospetta legionellosi. I primi sintomi si sono manifestati circa 12 giorni fa, quando è tornata dalle vacanze. Tocca all'Ufficio di Igiene accertare l'origine del batterio e dell'infezione.Continua a leggere

Torino - muore 60enne al rientro dalle vacanze : potrebbe aver contratto il batterio della Legionella : Sospetto caso di legionella a Torino. La vittima sarebbe una donna 60enne deceduta in una clinica del capoluogo. Secondo le prime indiscrezioni, la donna potrebbe aver contratto il batterio mentre si ...

Brescia - accertati 12 casi di Legionella : in 200 al pronto soccorso per polmonite : I casi di legionella accertati nel Bresciano sono 12, con un morto per polmonite batterica. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, riferendo all’Aula del Consiglio regionale la situazione dell’epidemia di polmonite che ha colpito la zona. “A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate – ha continuato -. In 12 casi, sul numero totale, è stato accertato che ...

POLMONITE DA Legionella : MONZA - RICOVERATO 29ENNE/ Ultime notizie - condizioni "gravi" : epidemia a Brescia : POLMONITE, epidemia Brescia: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia LEGIONELLA”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:01:00 GMT)

Polmonite nel Bresciano : confermato un morto e 12 casi di Legionella - “nessun motivo per chiudere le scuole” : Un decesso certo e 12 casi confermati di legionella in Lombardia: è il bilancio accertato reso noto dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale in merito ai casi di Polmonite nel Bresciano. Nel dettaglio, i Comuni interessati sono 70, nell’area di Brescia e Mantova, le persone ricoverate sono oltre 200, ma precisa Gallera: “La Curva epidemica è in calo, è stato un ...

Polmonite da Legionella - un morto : Un decesso certo e 12 casi confermati di legionella in Lombardia . E' questo l'ultimo bilancio accertato, come spiega Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, nel corso del suo intervento in ...

Epidemia di polmonite in Lombardia - l'assessore : "In 12 casi accertata Legionella" - confermato un decesso : Continua l'Epidemia di polmonite che sta interessando la Lombardia. l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, riferendo in consiglio regionale sul tema ha riportato il numero dei casi riscontrati: "A ieri 235 accessi al pronto soccorso, 196 persone attualmente ricoverate, 2 i decessi uno con diagnosi accertata di legionella. In 12 casi è stato confermato che si è trattato di legionella", ha affermato.Nonostante circa 200 ...

Polmonite da Legionella - grave un 29enne bresciano ricoverato a Monza - : L'uomo si era presentato al pronto soccorso di Gavardo, Brescia, con i sintomi classici della patologia e poi è stato trasferito al San Gerardo: si trova nel reparto di terapia intensiva attaccato ...

Legionella - ricoverato un 29enne : è grave. Nel Bresciano già 12 casi e un morto : Condizioni, a detta dei medici, gravi ma stabili. E come sempre avviene in questi casi, la prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Continua l'allarme...

Polmonite da Legionella - grave ragazzo di 29 anni ricoverato a Monza|I sintomi : Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso di Gavardo, in provincia di Brescia, ed è poi stato trasferito in terapia intensiva, collegato alla macchina Ecmo. L’assessore Gallera: «Sono 196 i ricoveri per Polmonite, 12 casi accertati di legionella, un morto. La curva epidemica è in calo»

Legionella - giovane ricoverato d'urgenza a Monza. «È in gravi condizioni» : Condizioni, a detta dei medici, gravi ma stabili. E come sempre avviene in questi casi, la prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Continua l'allarme...

Legionella - giovane ricoverato d'urgenza a Monza. 'È in gravi condizioni' : Condizioni, a detta dei medici, gravi ma stabili. E come sempre avviene in questi casi, la prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Continua l'allarme per l'epidemia ...