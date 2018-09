Svelata la trama della première di Grey’s Anatomy 15 | anticipazioni primi due episodi tra

Svelata la trama del primo episodio di The Good Doctor 2 scritto da Freddie Highmore : il dr Glassman si lascerà curare per Shaun? : Mancano ormai pochi giorni al finale della prima stagione in onda su Rai1 mercoledì 12 settembre ma, intanto, negli Usa tutto è pronto per The Good Doctor 2. I nuovi episodi della seconda stagione sono in lavorazione ormai da settimane a il 24 settembre prossimo inizierà la messa in onda su ABC riprendendo proprio da dove eravamo rimasti: cosa ne sarà del dr Glassman ? ATTENZIONE SPOILER Il dottore e mentore di Shaun ha scoperto di avere un ...

This Is Us 3 : Svelata la trama della terza stagione : This Is Us 3 trama e anticipazioni – La tavola rotonda per gli Emmy For You ha permesso al regista del drama della NBC e FOX di dare qualche dettaglio in più sulla terza stagione. Un Golden Globe vinto ed una nomination agli Emmy per uno show che continua a sorprendere il pubblico mondiale. This Is Us 3 si prepara al debutto il prossimo 25 settembre 2018 e si aprirà con un episodio che secondo Dan Fogelman sarà uno dei migliori fatti ...