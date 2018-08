Usa | ex star ER Vanessa Marquez uccisa da polizia a L A

Gli Usa sconsigliano alla Turchia di acquistare gli S-400 russi - : Gli Stati Uniti consigliano ad Ankara di non acquistare i sistemi missilistici antiaereo russi S-400, ma riconoscono che la decisione è un diritto sovrano del paese. Lo ha dichiarato il segretario ...

Usa - doppio “colpo” per Trump : Cohen ammette il pagamento delle pornostar - l’ex manager Manafort condannato : doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, l’ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevolee ammette il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne. In Virginia, Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Trump, viene giudicato colpevole per otto capi di imputazione, di cui cinque per frode fiscale. ...

Cohen accUsa Trump : pagai per lui pornostar per influenzare le elezioni : L’ex avvocato personale di Trump si è dichiarato colpevole di violazioni delle leggi sui finanziamenti elettorali. E ha affermato per la prima volta di aver agito «in coordinamento e su istruzione del candidato» Trump, allora aspirante alla Casa Bianca, quando ha orchestrato pagamenti a due donne per comprare il loro silenzio sulle relazioni extraconiugali delle quali lo accusavano. Inoltre una giuria della Virginia ha condannato ...

Asia Argento accUsata di abusi dalla ex baby-star Jimmy Bennett : Asia Argento, nota per aver avuto successo nel mondo del cinema ed essere simbolo del movimento #MeToo -(movimento di matrice femminista che verte contro le molestie e le violenze contro le donne) è stata recentemente accusata di aver molestato un collega minorenne sul posto di lavoro. SI tratta infatti, del musicista, cantante, attore ed ex baby-star Jimmy Bennett,all'epoca diciassettenne. Accuse e confessioni Secondo le confessioni di Jimmy ...

Cento uomini possono non bastare. E vi faccio caUsa (per amore) : A una donna inglese è stato riconosciuto un risarcimento di circa quindicimila euro perché la costosissima agenzia d'incontri cui era iscritta non è riuscita a trovarle un uomo all'altezza delle sue aspettative. Vertiginose, ovviamente: bello, intelligente, onesto, elegante, simpatico, ricchissimo e

La strategia Usa per contrastare il siluro nucleare russo Poseidon : Quasi la metà degli oceani del mondo sono profondi più di 2,5 miglia: il 71 per cento della superficie del pianeta è ricoperta da acqua. Ciò significa che il Pentagono potrebbe stoccare in sicurezza ...

Starbucks e McDonald's cercano startup per rifare i bicchieri Usa e getta : Starbucks e McDonald's insieme distribuiscono annualmente il 4% dei 600 miliardi di bicchieri nel mondo e rappresentano due delle prime tre catene Food & Beverage più popolari. Le coffee cup di ...

Usa - preti molestarono migliaia di bimbi : 4.47 Centinaia di preti cattolici in Pensylvania avrebbero molestato migliaia di bambini dagli anni '40 ad oggi, e alti prelati, incluso l'attuale arcivescovo di Washington William Wuerl, avrebbero coperto gli abusi. Lo afferma il rapporto del Grand jury al termine di 18 mesi di indagini dell' Attorney general statale Josh Shapiro su sei delle otto diocesi dello stato e segue quella di un altro Grand jury che ha rivelato abusi e insabbiamenti ...

Giornata internazionale dei mancini : 7 star che ti renderanno orgoglioso di Usare la mano sinistra : Da Eminem a Lady Gaga The post Giornata internazionale dei mancini: 7 star che ti renderanno orgoglioso di usare la mano sinistra appeared first on News Mtv Italia.

Basket – Torneo di Vincenza - l’Italia Sperimentale colleziona un’altra vittoria - piegata la Usa East Coast All Stars : La Nazionale Sperimentale nel Torneo di Vicenza l’Italia sconfigge USA East Coast All Stars 100-77. Top scorer Campogrande con 15 punti Seconda vittoria dell’Italia Sperimentale al Torneo Internazionale di Vicenza. Dopo il successo contro i Paesi Bassi, gli Azzurri hanno sconfitto USA East Coast All Stars 100-77. Ben cinque i giocatori in doppia cifra: Luca Campogrande 15 punti, Giampaolo Ricci 13 punti, Pierpaolo Marini 13 punti, Nicola ...