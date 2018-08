Ora il Pd del Trentino rompe con autonomisti in vista delle elezioni provinciali

Crollo ponte MOrandi - lunedì consegna delle prime case agli sfollati | : Alle 16 il presidente ligure Toti e il sindaco Bucci consegneranno i primi alloggi alle persone che non possono rientrare nelle loro abitazioni , che verranno demolite, . I primi a riceverli saranno ...

Ministero e Autostrade sapevano già a febbraio della riduzione dei tiranti del ponte MOrandi? : Secondo un documento pubblicato dal settimanale L'Espresso , il Ministero dei Trasporti e la società Autostrade sapevano già a febbraio che il ponte Morandi di Genova, caduto lo scorso 14 agosto ...

Ministero e Autostrade sapevano già a febbraio della riduzione dei tiranti del ponte MOrandi? : Secondo un documento pubblicato dal settimanale L’Espresso, il Ministero dei Trasporti e la società Autostrade sapevano già a febbraio che il ponte Morandi di Genova, caduto lo scorso 14 agosto causando 41 morti, aveva una riduzione dei tiranti del venti percento. “Il Ministero delle Infrastrutture”, scrive il settimanale nella sua versione online, “la Direzione generale per la vigilanza sulle ...

Genova - ponte MOrandi : alcune parti del contratto con Autostrade coperte da segreto : Il contratto di concessione dell'arteria Genova Savona contiene degli omissis per questioni di segretezza. Come riportato dal Messaggero, ora i pm, oltre a tutto l'altro materiale come mail e hard disk, chiedono di avere copia integrale di quella intesa.Sempre come riportato dal quotidiano, i decreti che giustificano gli omissis fanno pensare a un vero e proprio segreto di stato su alcune parti del contratto. Il pool che svolge le indagini ...

"I tiranti di Ponte MOrandi ridotti del 20%". Il documento choc : ministero e Autostrade sapevano : C'è un documento che inchioda i reponsabili alle proprie colpe. Un documento che porta la data del primo febbaio 2018 e che ora potrebbe far luce sulla verità che sta dietro il drammatico crollo di Ponte Morandi. Mentre la commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture, presieduta da Roberto Ferrazza, cerca tracce, indicazioni e dettagli tecnici per far luce su quanto accaduto la mattina di martedì scorso, l'Espresso pubblica il ...

Crollo di ponte MOrandi -Psicosi - video fasulli e teorie deliranti sulle cause : Bagliori inizialmente attribuiti nella realtà della cronaca ad un fulmine che avrebbe colpito la struttura, facendola crollare. In realtà si è giunti alla conclusione che potrebbe più verosimilmente ...

Crollo Ponte Genova - Resta : “Ora la pianificazione sullo stato delle infrastrutture” : “Che le infrastrutture debbano essere tenute sotto controllo, monitorate, e avere il coraggio di demolirle e ricostruirle è un dato consolidato e noto. Quello che è successo a Genova e’ una grande tragedia. La magistratura prima di tutto cercherà di capire quali sono state le cause, se effettivamente è stato il tirante come si sente in questi momenti o se c’e’ stata un’altra causa. Ma la cosa fondamentale e’ ...

MOrandi a Genova nel ’79 : “ponte su Polcevera si corrode”/ Allarme 40 anni prima del crollo : il nodo ‘carichi’ : Genova, Morandi nel '79 lanciava l'Allarme corrosione del Ponte sul Polcevera. 43 morti, recuperati dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:37:00 GMT)

Genova - ponte MOrandi : Mit "crollo dovuto a concause"/ Ultime notizie - domani prima consegna delle case : ponte Morandi, Ultime notizie Genova: 'Mit, 'crollo dovuto a concause oltre rottura strallo'. domani prima consegna delle case, le promesse di Conte.

Ponte MOrandi - sopralluogo della commissione del Ministero : “Non solo rottura strallo ma concause all’origine del crollo” : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime ma è appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ispettiva del Mit, con la prima ispezione sul luogo. Presenti anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade. Al termine del sopralluogo, il presidente della commissione Roberto ...

Crollo del MOrandi - lo strano caso dei tweet dal Messico : Dalle 11.36 del 14 agosto, orario del Crollo del Ponte Morandi, fino alla tarda serata dello stesso giorno, su Twitter le interazioni con hashtag relativi alla tragedia sono state 2...

