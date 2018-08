Morandi a Genova nel ’79 | “ponte su Polcevera si corrode” Allarme 40 anni prima del

Crollo Ponte Genova : Morandi nel 1979 avvertì sul pericolo di collisione : L’ingegnere Riccardo Morandi già nel 1979 aveva avvertito sulla necessità di manutenzione sul Ponte da lui progettato a Genova e crollato il 14 agosto scorso, denunciando il rischio di corrosione dovuta alla salsedine e all’inquinamento. “Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine ...

Genova - ponte Morandi : Mit "crollo dovuto a concause"/ Ultime notizie - domani prima consegna delle case : ponte Morandi, Ultime notizie Genova: 'Mit, 'crollo dovuto a concause oltre rottura strallo'. domani prima consegna delle case, le promesse di Conte.

Genova - ponte Morandi : Mit “crollo dovuto a concause”/ Ultime notizie - domani prima consegna delle case : ponte Morandi, Ultime notizie Genova: "Mit, "crollo dovuto a concause oltre rottura strallo". domani prima consegna delle case, le promesse di Conte e le indagini sulle 43 morti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Genova : l'ingegneria estrema applicata al Ponte Morandi : Giornate di dolore per l'intera penisola italiana, giornate dedicate al cordoglio per le decine di vittime scaturite a seguito del crollo del Ponte Morandi, struttura storica della città di Genova, un simbolo dell'indistrializzazione della Liguria. In attesa di conoscere il dato effettivo delle vittime, da alcuni giorni sembra iniziata l'analisi delle cause che potrebbero avere portato alla caduta di circa cento metri di viadotto, dividendo di ...

GENOVA - Morandi : ALLARME CORROSIONE NEL 1979/ Ultime notizie - crollo ponte : Toti "case entro 8 settimane" : crollo ponte GENOVA: MORANDI nel '79, "ALLARME CORROSIONE'. Ultime notizie, Toti 'case a tutti entro 8 settimane'. Fondi e promesse del Governo.

GENOVA - Morandi : ALLARME CORROSIONE NEL 1979/ Ultime notizie - crollo ponte : Toti “case entro 8 settimane” : GENOVA, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie crollo ponte MORANDI, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Ponte Morandi Genova - Casalino nella bufera. "Sms ai giornalisti durante i funerali" : Duro attacco del deputato dem Anzaldi al portavoce di Palazzo Chigi: "La macchina del fango messa in moto dal Governo M5s-Lega in questi giorni contro il Pd ha raggiunto il culmine"

Morandi - l’Imam ai funerali di Stato “in nome del Dio unico” : “Il signore protegga l’Italia. Genova la bella si rialzerà” : “Le comunità islamiche di Genova, Liguria e Italia intera pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il signore protegga l’Italia e gli italiani”. Al termine dei funerali di Stato celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco sabato 18 agosto, l’imam di Genova Salah Husein ha letto una preghiera per le due vittime musulmane che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi insieme ad altre 40 persone. Le sue parole, ...

Morandi - la preghiera dell’Imam ai funerali di Stato “in nome del dio unico” : “Il signore protegga l’Italia. Genova la bella si rialzerà” : “Le comunità islamiche di Genova, Liguria e Italia intera pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il signore protegga l’Italia e gli italiani”. Al termine dei funerali di Stato celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco sabato 18 agosto, l’imam di Genova Salah Husein ha letto una preghiera per le due vittime musulmane che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi insieme ad altre 40 persone. Le sue parole, ...

Morandi - la preghiera dell’Imam ai funerali di Stato : “Il signore protegga l’Italia e gli italiani. Genova si rialzerà” : “Le comunità islamiche di Genova, Liguria e Italia intera pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il signore protegga l’Italia e gli italiani”. Al termine dei funerali di Stato celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco sabato 18 agosto, l’imam di Genova Salah Husein ha letto una preghiera per le due vittime musulmane che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi insieme ad altre 40 persone. Le sue parole, ...

Genova - lo diceva pure Morandi (nel '79) : "Il mio ponte si sta corrodendo" : Anche Riccardo Morandi, progettista e autore del ponte che porta (portava) il suo nome, si era convinto che qualcosa, forse, non andava. Tanto che nel 1979, venti anni dopo la costruzione del viadotto che sormontava la città ligure, sosteneva che occorresse intervenire per rinforzarlo."Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti per ...

Crollo ponte Genova - Morandi nel 1979 : “corrosione - va protetto”/ Ultime notizie - 43 morti : Conte “ok fondi” : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie Crollo ponte Morandi, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:00:00 GMT)

Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova : Nel pomeriggio di Domani, lunedì 20 agosto, i primi sfollati in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, entreranno nei loro nuovi alloggi. Si tratta infatti di persone le cui precedenti abitazioni saranno demolite, perché molto The post Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova appeared first on Il Post.

Genova - già nel 1979 Morandi avvertiva : 'Ruggine e corrosione - tra pochi anni serviranno trattamenti di protezione del ponte' : 'Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine epossidiche ...