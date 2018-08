Lo studio della Prova del cuoco in anteprima

studio - misurata velocità della morte : 23.00 Uno Studio della Stanford University ha calcolato per la prima volta la velocitò alla quale si diffonde la morte in una cellula: 2 millimetri l'ora. La scoperta, pubblicata su "Science", è stata possibile grazie allo Studio delle uova di rana.I ricercatori hanno misurato il ritmo con cui le cellule subiscono una morte programmata per contribuire al mantenimento del numero di cellule di un sistema.E' stato calcolato il ritmo con cui ...

Le mille identità della Gioconda. Un nuovo studio rivela chi era Monna Lisa : Stavolta non è un nuovo Leonardo, ma un'ulteriore ipotesi sul suo più famoso acuto, la Gioconda: il vero ritratto starebbe sotto quello che vediamo, ed eternerebbe Bianca Giovanna Sforza, la prima ...

Borse di studio per il 'Silicon Valley Study Tour' : gli studenti della Bicocca da Google - Facebook e a Berkeley : Sono sette tra i più brillanti delle facoltà di Marketing e mercati globali, Economia delle banche, Scienze economico-aziendali, Fisica. In agosto a confronto con i colossi americani

Il Ministero della Salute avvia uno studio sullo stato sanitario dei lupi : Lo studio sullo stato sanitario del lupo e dei più comuni carnivori selvatici è il tema di un progetto di ricerca del Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, che si avvarrà della collaborazione di una rete costituita da enti di ricerca italiani e Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il progetto sarà coordinato dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, la ...

"Io - il re della matematica - ho fatto il liceo classico : mi ha insegnato il metodo di studio - la passione ha fatto il resto" : "La mia storia mostra che, se uno vuole, può tranquillamente dedicarsi alla matematica dopo gli studi classici". Così il "Premio Nobel" per la matematica Alessio Figalli, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato della sua formazione al liceo classico romano "Vivona".In generale, chiaramente, il liceo scientifico è una scelta naturale per chi vuole fare matematica. Ma non è detto che non si possa scegliere ...

Ricerca : studio italiano identifica i geni della psoriasi : identificati i 4 geni regolatori della psoriasi, grazie a uno studio effettuato dai Ricercatori dell’Università di Genova e dell’Università di Verona, guidati rispettivamente da Antonio Puccetti e Claudio Lunardi e da Marzia Dolcino, pubblicato su ‘Frontiers in Immunology’: si è rilevato che esistono dei fattori genetici che determinano lo sviluppo della malattia psoriasica nella sua forma cutanea, osteoarticolare ...

“L’immigrazione è metà della crescita demografica della Francia”. Uno studio : Roma. “In Francia, interrogarsi serenamente sugli effetti dell’immigrazione resta un’impresa pericolosa. Tra il nostro passato coloniale, i traumi della Seconda guerra mondiale, la paura di fare il gioco dell’estrema destra, tutto si combina per farne un tabù. In termini demografici, tuttavia, la ve

I videogiochi 'attivi' combattono l'obesità : lo studio della Louisiana State University : Il termine videogiochi viene spesso affiancato alla vita sedentaria. Questo valeva fino ad alcuni anni fa, quando per giocare con le console non si aveva altro controller se non il joypad con i pulsanti. Oggi, esistono diversi apparecchi che consentono di vivere esperienze videoludiche utilizzando il proprio corpo, come il Kinect o la Nintendo Wii. Uno studio recente tenuto al Pennington Biomedical Research Center della Louisiana State ...

Cancro - il potere inibitorio della curcuma : nuovo studio : Una nuova scoperta condotta dalla University of California di San Diego School of Medicine, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Pechino e Zhejiang, ha evidenziato come la curcuma contenga proprietà inibitorie sulle cellule cancerogene. La curcumina contenuta nella spezia interferisce con i processi delle cellule tumorali e ne impedisce la proliferazione. Questo potrebbe essere un valido aiuto nella formulazione di nuovi ...

studio sul sangue della Sindone - ricercatori : “Scoperta dubbia e poco documentata” : In questi giorni è stato pubblicato sulla rivista Journal of Forensic Sciences uno Studio, già divulgato in Italia alcuni anni fa, a firma di Luigi Garlaschelli e di Matteo Borrini relativo alla Sindone. Il Gruppo Scientifico Padovano costituito da docenti dell’Università e degli Ospedali di Padova, che con lo scultore Sergio Rodella ha recentemente ha realizzato un modello 3D dell’Uomo della Sindone, ha riportato di seguito le proprie ...

Sindone - Nosiglia sullo studio che denuncia falsità : 'Il Lino è sempre l'icona della passione e morte del Signore' : ... ci sono stati molti tentativi di affrontare l'autenticità della Sindone', osserva il presule che ricorda come secondo San Giovanni Paolo II 'la Sindone sia una costante provocazione per la scienza e ...

Sindone - Nosiglia sullo studio che denuncia falsità : "Il Lino è sempre l'icona della passione e morte del Signore" : L'arcivescovo sullo studio di Cicap e università di Liverpool: "Serve neutralità, se nella ricerca si parte dai preconcetti non sono più i fatti che contano, ma le idee precostituite"

Secondo uno studio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte : Secondo uno studio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte Uno studio di ricerca scientifica pubblicato su ‘Journal of Geophysical Research da un gruppo internazionale coordinato dal laboratorio Latmos dell’Istituto Pierre Simon Laplace (Ipsl) di Parigi sostiene che La Nasa potrebbe aver anche accidentalmente mandato in fumo le prove della presenza di molecole organiche su Marte raccolte dalle sonde Viking 40 anni ...

Il pianeta si sta avvicinando al “picco produttivo di pesce”? Non ancora - dice uno studio della FAO : La produzione ittica mondiale continuerà ad espandersi nel prossimo decennio anche se la quantità di pesci catturati in natura si è stabilizzata e la crescita precedentemente esplosiva dell’acquacoltura sta rallentando, afferma un nuovo rapporto della FAO pubblicato oggi. L’ultima edizione del rapporto The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) riferisce che entro il 2030 la produzione combinata di pesca di cattura e ...