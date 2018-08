Rugby Championship | Australia ko con gli All Blacks

The Rugby Championship 2018 : Australia-Nuova Zelanda 13-38. I Wallabies crollano nella ripresa - Sydney espugnata dagli All Blacks : Dura 40′ l’equilibrio nel match d’esordio del The Rugby Championship tra Australia e Nuova Zelanda: i Wallabies spariscono dal campo nella ripresa e gli All Blacks maramaldeggiano in quel di Sydney, trovando anche il punto di bonus, avendo marcato ben sei mete contro una degli avversari. Punteggio finale 13-38. Eppure nel primo tempo a partire meglio era stata l’Australia, capace di sbloccare il risultato da piazzato con ...

World Rugby U20 Championship - scelto il XV per il match contro il Galles : In previsione del match contro il Galles valido per il World Rugby U20 Championship, è stato reso noto il XV dell’Italia U20 Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 16 affronterà il Galles allo “Stade de la Mediterranee” di Beziers nell’ultimo match del World Rugby U20 Championship, partita valida per il settimo posto nel torneo e che sarà trasmessa in diretta ...