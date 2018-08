Gaza | raid israeliano dopo razzi di Hamas | tre morti tra i civili

Gaza - razzi e raid : si teme escalation : 8.30 Nuove sirene di allarme nel sud di Israele. Lo fa sapere il portavoce militare israeliano. Intanto, una fonte di alto livello dell'esercito ha detto che il governo sarebbe pronto ad avviare "la più ampia operazione militare che si sia mai vista a Gaza". L'inviato Onu per il processo di pace, Mladenov, si dice preoccupato: la "situazione può rapidamente deteriorare con conseguenze devastanti per tutti". Greenblatt, inviato in Medio ...