Fantacalcio 2018 19 | consigli per l’asta | attaccanti prima fascia e low cost | CR7

Fantacalcio 2018/19 : attaccanti di prima fascia e low cost - consigli per l’asta : Tra pochi giorni terminerà la sessione estiva di calciomercato e scatterà il campionato di Serie A. Contemporaneamente partirà anche il Fantacalcio. Sono in molti ad essere già a lavoro per preparare al meglio l’asta, abbozzando un elenco di giocatori da prendere. Uno dei reparti che bisognerà tenere maggiormente sotto controllo sarà quello dell’attacco, visto che i gol dei centravanti garantiscono bonus e, conseguentemente, la possibilità di ...

Fantacalcio 2018/19 - consigli asta : centrocampisti titolari e low cost da prendere : L’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] è ormai alle porte. Ed è anche tempo di Fantacalcio. In molti appassionati trascorreranno le prossime settimane a studiare le mosse per l’asta. Il centrocampo non va assolutamente sottovalutato e, spesso, per i fantallenatori è bene acquistare giocatori in grado di segnare goal per riuscire a battere i propri rivali. Il modo migliore per ottenere bonus è quello di prendere gli esterni d’attacco, che in ...

Fantacalcio 2018-2019 : consigli e guida all'asta : Negli ultimi anni il Fantacalcio sta vivendo una seconda giovinezza grazie al web. Ecco alcune dritte per costruire la squadra perfetta e sbaragliare la concorrenza: dai top player alle scommesse ...

Fantacalcio 2018-2019 : quote asta e consigli per la squadra ideale. Possibili bonus e scommesse : CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI DEI GIOCATORI PER LE ASTE DEL Fantacalcio Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio che sta per iniziare? OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i calciatori dal sicuro rendimento in chiave bonus, le Possibili rivelazioni ed alcuni nomi in rapporto qualità/prezzo che possono fare al caso vostro. ATALANTA L’inizio ufficiale non è stato ...

Fantacalcio 2018/19 : difensori goleador e terzini per assist - consigli per l’asta : Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] e, come ogni anno, ci si prepara al Fantacalcio. Molti sono i dubbi dei fantallenatori. Chi comprare? Quale giocatore mi garantira' bonus? Per quanto riguarda il reparto di difesa, ci sono alcune pedine top, che potrebbero regalare grosse soddisfazioni. Non solo terzini capaci di offrire assist, ma anche difensori centrali in grado di andare a segno come fossero attaccanti di medio-basso ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quotazioni per le aste dei calciatori. Scommesse - affari e uomini da bonus. Fai la tua squadra ideale : Siamo nel momento più caldo della stagione per tutti gli appassionati di Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A 2018-2018. Tutti i fantallenatori, durante le vacanze estive, sono alle prese con l’allestimento della squadra con cui disputare tutta la stagione: sotto l’ombrellone bisogna decidere la propria rosa, bisogna selezionare gli uomini su cui puntare e con cui comporre la formazione che sarà ...

Fantacalcio 2018-2019 : tutte le quotazioni e i prezzi dei giocatori. I consigli per l’asta e per allestire la squadra vincente : Sale la febbre per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla prossima Serie A. Siamo nel pieno dell’estate, questo è il tempo di aste tra amici e fantagiocatori che devono allestire le proprie formazioni: la corsa verso i migliori giocatori è entrata nel vivo, tutti vogliono accaparrarsi i fenomeni in circolazione nel nostro campionato, magari anche spendendo pochi magic milioni (250 a disposizione). Bisogna ...

Quotazioni Fantacalcio 2018-2019 : i prezzi di tutti i giocatori - tutte le cifre e i valori. Crea la tua squadra : La Gazzetta dello Sport ha comunicato tutte le Quotazioni dei vari calciatori per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game parallelo alla Serie A. tutti gli appassionati allenatori stanno già pensando alla formazione da allestire e si stanno già caricando in vista delle tiratissime aste con gli amici in vista dell’avvio della stagione ormai imminente. C’era grande attesa sui valori dei giocatori che, come nel calciomercato vero e ...

Rigoristi Fantacalcio 2018-2019 : da Ilicic a Lasagna - i possibili tiratori : I Rigoristi al Fantacalcio [VIDEO] sono davvero merce pregiata. Sono quei calciatori che in Serie A si prendono la briga di calciare dagli undici metri, regalando il più delle volte il bonus del gol a chi l'ha scelti. Occhio però al rovescio della medaglia, perché un eventuale errore dal dischetto vuol dire prendere un malus in termini di punteggio. Ad ogni modo il consiglio è quello di avere almeno tre Rigoristi in rosa, asta permettendo. Chi ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Fantacalcio 2018-2019 - quanto costa Cristiano Ronaldo? Aste folli - tutti vogliono CR7 : Cristiano Ronaldo costa 60 magic milioni: questa è la quotazione ufficiale che la Gazzetta dello Sport ha adottato per il Fantacalcio 2018-2019, il gioco virtuale che corre parallelo alla Serie A. Il fenomeno lusitano, acquistato dalla Juventus, è ovviamente il pezzo pregiato del listone, l’uomo che tutti i fantallenatori vogliono nella propria squadra, il giocatore in grado di garantire gol, voti elevati in pagella e bonus per poter ...

