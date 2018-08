Ginnastica | Medagliere Europei 2018 | la classifica aggiornata in tempo reale

oasport

(Di venerdì 3 agosto 2018) Glidiartistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l'assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito ildeglidiartistica:(JUNIORES COMPRESE): NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE Italia 2 0 0 2 Russia 0 1 1 2 Gran Bretagna 0 1 1 2