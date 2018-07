Scontro sulle nomine Rai | opposizioni contro scelta di Foa presidente

Scontro sulle sorti dei 120 bambini della elementare D'Acquisto : Manca poco più di un mese all'inizio del nuovo anno scolastico, ma non si conoscono ancora le sorti dei 120 bambini della Salvo D'Acquisto . La struttura di via Tollegno 83 è stata dichiarata inagibile ...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Mondiali Russia 2018 - le semifinali : scopriamo di più sulle nazionali protagoniste dell'ultimo Scontro : Francia vs Belgio e Croazia vs Inghilterra sono semifinaliste della Coppa del Mondo, in campo domani e dopodomani per giocarsi il tutto e per tutto.