, responsabile dell' area Emea per Fca, ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dal gruppo.era una dei manager in corsa per la sussessione di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell'azienda di nominare Mike Manley.(Di lunedì 23 luglio 2018)