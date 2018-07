Viareggio | esponente di Fdi aggredita da un immigrato abusivo

ilgiornale

(Di domenica 22 luglio 2018) Brutta disavventura quella capitata nel pieno centro dia Michela Dell"Innocenti, 29 anni,di Fratelli d"Italia. Mentre rientrava verso la sua auto, posteggiata in piazza d"Azeglio, è infatti stata avvicinata da un extracomunitario in cerca di soldi, uno di quei parcheggiatori abusivi di cui ormai ogni parte d"Italia è ben fornita.Dinanzi al rifiuto della donna, lo straniero ha iniziato ad inveire e a strattonarla con forza, nel tentativo di sottrarle la borsetta; la ragazza, che ha un trascorso come volontario di ferma breve nella Folgore, ha mantenuto il sangue freddo ed è riuscita ad entrare in auto. Tale reazione non deve aver fatto piacere allo straniero, che tra calci e sputi indirizzati alla vettura della donna, ha continuato ad urlare insulti di ogni tipo. La 29enne riconosce il vantaggio della formazione ricevuta, che le ha consentito di affrontare al meglio ...