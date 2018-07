RIFORMA PENSIONI 2018 Quattordicesima | le elaborazioni d’ufficio e le novità Inps

RIFORMA PENSIONI 2018/ Inps : “Quattordicesima a settembre per altri 48mila” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 , oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:40:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - con superbonus e Quota42 potrebbe cambiare la Fornero dal 2019 : Tanti ancora i dubbi in campo previdenziale, ma attraverso le varie dichiarazioni di Salvini e Di Maio e le notizie apparse sui vari media, oltreché le dichiarazioni di Brambilla Lega, inizia finalmente a delinearsi in maniera leggermente più chiara quella che potrebbe essere ricordata come la controRiforma Fornero. In linea di massima dal 2019 dovrebbe vedersi attuata subito la quota 100 con superbonus del 30% per chi restera' al lavoro ...