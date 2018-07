Atalanta | Gasperini | ' Gomez e Hateboer non vanno via Pasalic? Spero arrivi presto'

Atalanta - Gasperini show sul mercato : “Pasalic - Papu - Hateboer… vi dico tutto!” : Atalanta, Gasperini è tornato ad affrontare l’argomento calciomercato, con diversi tra i suoi pupilli che sono finiti nel mirino di grandi club “Che Gomez debba andare alla Lazio lo sostiene una sola campana, stesso discorso per Hateboer al Valencia”. Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato delle tante voci di calciomercato che vedono in queste ore protagonisti i suoi calciatori. “Il Papu non ...

Atalanta - Gasperini : 'Sentenza Milan - tempi di decisione sbagliati. Gomez alla Lazio? Mai visto così bene' : L'Atalanta ha cominciato nel migliore dei modi la nuova stagione. Tre le amichevoli giocate finora, tutte vinte dai nerazzurri, usciti col sorriso, 3-2, anche dall'ultima sfida contro l'Hertha Berlino.

Atalanta - Gasperini : 'Sbagliati i tempi della sentenza del Tas sul Milan' : 'Noi eravamo pronti ad affrontare l'Europa League dal secondo turno di qualificazione, ma certamente i tempi della decisione sono stati sbagliati'. Gian Piero Gasperini, che giovedì prossimo ...

Atalanta - Gasperini : 'Ricorso Milan? A questo punto ci aspettiamo di andare direttamente ai gironi di Europa League' : Il tecnico dell' Atalanta, Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport : ecco le sue dichiarazioni. RONALDO ALLA JUVE - 'Non so come si ferma, è arrivato un grande giocatore che ci voleva in Italia, darà smalto a tutto il campionato e un ritorno al passato, quando ...

Atalanta - Gasperini : “Gomez è fondamentale” : “A quel signore che ha contestato Gomez rispondo che non ho mai visto il ‘Papu’ così determinato prima d’ora”. A bocce ferme, dopo il 6-1 in amichevole al Chiasso, Gian Piero Gasperini replica così allo spettatore che ha beccato il capitan dell’Atalanta, gridandogli “ricordati che giochi nell’Atalanta!” e “‘Papu’, vai a giocare alla Juve!”, dagli spalti di ...

Atalanta - Gasperini furioso : dura risposta ad un tifoso - la difesa al Papu ed il calciomercato : Gian Piero Gasperini ha parlato dopo l’amichevole odierna della sua Atalanta, tra calciomercato e qualche contestazione di troppo “A quel signore che ha contestato Gomez rispondo che non ho mai visto il ‘Papu’ così determinato prima d’ora”. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha risposto ad un tifoso molto veemente, il quale nel pomeriggio ha urlato contro al Papu: “ricordati che ...

Atalanta - Gasperini è convinto : “servono quattro acquisti” : “Siamo molto indietro rispetto a quanto avevamo preventivato, ci servono almeno quattro giocatori importanti. Altrimenti la rosa non sarà competitiva per le competizioni che dobbiamo affrontare”. Gian Piero Gasperini invoca interventi suo mercato per la sua Atalanta, orfana del trio Caldara-Spinazzola-Cristante con un’altra probabile uscita. “Ne serve uno per reparto, non soltanto il sostituto di Cristante fra le ...

Atalanta - le richieste di Gasperini per un mercato che non decolla : Atalanta, Gian Piero Gasperini ha fatto sentire la propria voce chiedendo innesti alla società in vista della prossima stagione Gian Piero Gasperini chiede rinforzi alla sua Atalanta. La squadra bergamasca ha perso qualche pedina importante durante l’estate e dunque la rosa va rimpolpata con innesti di qualità. “Siamo molto indietro rispetto a quanto avevamo preventivato, ci servono almeno quattro giocatori importanti. ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini : «Siamo molto più indietro di quanto previsto» : BERGAMO - Dopo la vittoria per 7-0 sul Valseriana in amichevole, il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la prestazione dei suoi: "Siamo molto indietro rispetto a quanto ...