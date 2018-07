Neymar Jr' s Five | oggi la finale

Il sogno di incontrare Neymar è realtà : due squadre italiane in Brasile per la finale mondiale del Neymar Jr’s Five : Il team maschile e quello femminile, vincitori del torneo nazionale, incontreranno la stella del PSG per l’atto finale del torneo che si terrà il 21 luglio a Praia Grande (San Paolo). Semifinali, finali e premiazione in live streaming su Red Bull TV e sui canali ufficiali dell’evento Il grande giorno è arrivato, finalmente il sogno di incontrare Neymar jr diviene realtà. Sabato 21 luglio in Brasile, e più precisamente a Praia Grande (San ...

Neymar Jr’s Five : SombreroSport.it e Futsal Florentia incontreranno la stella del Psg [VIDEO] : Neymar Jr’s Five: il sogno di incontrare Neymar è ora realtà, trionfano SombreroSport.it e Futsal Florentia. Il dream team femminile di Regina Baresi protagonista a Milano Il sogno brasiliano è realtà. Si è disputata sabato a Milano, più precisamente all’Anfiteatro Martesana, la Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five, il torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bull, e giunto alla sua terza edizione. È stata una giornata di grande calcio e sano ...