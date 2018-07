Savona indagato | Salvini | lo stimo | giustizia faccia suo corso

Il Ministro Savona indagato per usura bancaria : Il Ministro Paolo Savona è indagato a Campobasso per usura bancaria, cioè l'applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge. L'indagine è coordinata dalla Pm Rossana Venditti e vede coinvolte altre 22 persone. Il nome di Savona è presente nell'atto della Procura della Repubblica di Campobasso con il quale è stata richiesta la proroga del termine delle indagini preliminari. L'inchiesta è relativa alla realizzazione di parchi ...

Il ministro Paolo Savona è indagato per usura : Il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona , è indagato dalla Procura di Campobasso per usura bancaria insieme a tutti i vertici di Unicredit dal 2005 al 2013. Tra i 23 iscritti nel registro ...

Buffagni a Tgcom24 : 'Savona dovrà avvisare governo se indagato' : "Savona è un ministro importante del nostro governo: aspettiamo di capire di cosa si tratta. Nel contratto di governo abbiamo già previsto fattispecie di questo tipo: ministri eventualmente coinvolti ...

Buffagni a Tgcom24 : “Savona dovrà avvisare governo se indagato” : Buffagni a Tgcom24: “Savona dovrà avvisare governo se indagato” Buffagni a Tgcom24: “Savona dovrà avvisare governo se indagato” Continua a leggere L'articolo Buffagni a Tgcom24: “Savona dovrà avvisare governo se indagato” proviene da NewsGo.

Paolo Savona indagato - Di Maio : “Deve dimettersi? È un’inchiesta che conoscevamo già” : “Savona deve dimettersi? È un’indagine che già conoscevamo“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, dopo l’inchiesta che ha coinvolto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, indagato a Campobasso per usura bancaria. Poche parole da parte di Di Maio, che ha lasciato Palazzo Chigi per pranzare dopo il vertice sulle nomine: “Un’ottima notizia”, ha poi rivendicato, in merito all’intesa raggiunta sul ...

Usura bancaria : il ministro Savona indagato a Campobasso : Usura bancaria: il ministro Savona indagato a Campobasso Usura bancaria: il ministro Savona indagato a Campobasso Continua a leggere L'articolo Usura bancaria: il ministro Savona indagato a Campobasso proviene da NewsGo.

Ministro Savona indagato per usura bancaria : Il Ministro Paolo Savona è indagato a Campobasso per usura bancaria, cioè l'applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge. L'indagine è coordinata dalla Pm Rossana Venditti e vede coinvolte altre 22 persone. Il nome di Savona è presente nell'atto della Procura della Repubblica di Campobasso con il quale è stata richiesta la proroga del termine delle indagini preliminari. L'inchiesta è relativa alla realizzazione di parchi ...

'Savona indagato da gennaio' - l'avvocato Iosa - : Campobasso, 20 lug., askanews, - 'Tutto nasce da una denuncia presentata nel giugno 2017 per applicazione di interessi usurari per conto della società Engineering srl, attualmente in liquidazione, nei ...

Avvocato Iosa : Savona indagato da gennaio - è un atto dovuto : Campobasso, 20 lug., askanews, - 'Tutto nasce da una denuncia presentata nel giugno 2017 per applicazione di interessi usurari per conto della società Engineering srl, attualmente in liquidazione, nei ...

Usura bancaria : indagato a Campobasso il ministro degli Affari europei - Savona : I fatti riguardano l’epoca in cui il ministro era al vertice di Unicredit. L’indagine riguarda la realizzazione di parchi eolici di Molise, Puglia e Campania

Ministro Savona indagato per usura bancaria/ Ultime notizie Unicredit : 'nessuna competenza su tassi interesse' : Unicredit, Ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.

Ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria : Dopo le voci di dimissioni del Ministro dell'economia Giovanni Tria, una nuova tegola si abbatte sul governo giallo-verde. Protagonista, ancora una volta, il Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona che risulta indagato dalla Procura di ...

Savona indagato per usura bancaria : indagato a Campobasso l'attuale ministro degli Affari Europei, Paolo Savona , per presunta usura bancaria, nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge altre 22 persone relativa ai parchi eolici di ...

MINISTRO Savona indagato PER USURA BANCARIA/ Ultime notizie caso Unicredit : Pd all'attacco - Di Maio nel mirino : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per USURA BANCARIA: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.