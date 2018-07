Wind Smart Online Edition | 1000 minuti e 20 GB in 4G a 9 euro al mese

Wind Smart 5 Special : minuti illimitati e 30GB a 5€ - chi può attivarla? : Wind Smart 5 Special è un’offerta che si divide in due: la Limited Edition dedicata esclusivamente ai clienti Kena e la Smart Special per tutti i clienti provenienti da operatori virtuali ad esclusione di PosteMobile (e di Kena). Ecco chi può attivarla entro domani 18 luglio 2018, salvo eventuali proroghe. Wind Smart 5 Special: standard e limited edition Wind Smart 5 Special Limited Edition è dedicata ai clienti Kena Mobile che attivano ...

Con Wind Telefono Incluso Per Te vari smartphone in offerta speciale : Telefono Incluso per te è una nuova promozione che dà ad alcuni utenti la possibilità di acquistare uno smartphone con un'offerta speciale L'articolo Con Wind Telefono Incluso Per Te vari smartphone in offerta speciale proviene da TuttoAndroid.

Minuti Illimitati E 30 Giga A 5 Euro Con Wind Smart Special 5 : Wind Smart Special 5: Minuti Illimitati verso tutti e 30 GB di internet a 5 Euro al mese. Wind Smart 7 Easy 30: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Wind Smart Special 5 dettagli Wind Smart Special 5 è la nuova promo dell’operatore arancione: 30 GB e Minuti Illimitati a 5€ al mese Wind propone delle […]

Wind Smart 5 Easy 15 sta alle calcagna dei clienti Kena Mobile con 15 GB e minuti illimitati a 5 euro : Wind passa finalmente all'attacco dei clienti Kena Mobile trasformando una sua winback in un'offerta che diventa fruibile da chiunque desideri effettuare la portabilità dall'operatore virtuale di TIM. Si tratta di Wind Smart 5 Easy 15, una promozione particolarmente interessante che sarà disponibile da domani, 6 luglio, fino a mercoledì 11. L'articolo Wind Smart 5 Easy 15 sta alle calcagna dei clienti Kena Mobile con 15 GB e minuti illimitati a ...

Wind Smart Special è una winback che offre 30 GB e chiamate illimitate a partire da 5 euro : Da oggi e fino al prossimo 11 luglio è possibile attivare Wind Smart Special, un'offerta winback riservata ad alcuni ex clienti che hanno fornito il consenso commerciale. L'articolo Wind Smart Special è una winback che offre 30 GB e chiamate illimitate a partire da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind lancia le All Inclusive - Smart 5 e Home Sky da 5 euro al mese : Wind lancia diverse nuove tariffe sia per il mobile che per casa con l’ADSL e la Fibra Ottica oltre che rafforzare la partnership con Sky. Prezzi da soli 5 euro al mese Wind lancia All Inclusive Online Edition, Smart 5 Easy 15 e Sky Home Edition Wind fa il pieno di offerte e lancia All […]

Wind Tre Business presenta SMARTSHARE e MYSHARE : traffico e Giga per tutti : Wind Tre Business presenta due offerte dedicate al vostro Business: MYSHARE e SMARTSHARE, con chiamate e traffico Internet da condividere con i collaboratori, anche all'Estero. L'articolo Wind Tre Business presenta SMARTSHARE e MYSHARE: traffico e Giga per tutti proviene da TuttoAndroid.

Novità per l’acquisto di uno smartphone a rate con Tre - Wind - Vodafone e TIM : Scopriamo alcune Novità legate all'acquisto di smartphone a rate presso gli operatori di telefonia mobile TIM, Tre, Vodafone e Wind. L'articolo Novità per l’acquisto di uno smartphone a rate con Tre, Wind, Vodafone e TIM proviene da TuttoAndroid.

Rimodulazione Wind Smart E All Inclusive Big : 2 Euro In Più : Ci risiamo: nuove rimodulazioni Wind a partire da fine luglio. Aumenti di 2 Euro per molti. Rimodulazione e aumento di 2 Euro per clienti Wind Smart E All Inclusive Big Rimodulazione Wind Brutte notizie per i clienti Wind. A breve, infatti, alcune offerte Wind saranno rimodulate ovviamente in negativo e i clienti saranno costretti a pagare di più […]

Microsoft Andromeda : smartphone Windows? (rumors) : Fonti anonime sostengono che l’ultimo prototipo del dispositivo “Andromeda” di Microsoft include funzionalità di telefonia. Non sarà un rientro nel business degli smartphone, ma, piuttosto, una nuova voce nella sua iniziativa “always-connected” al momento disponibile solo da laptop con processori Qualcomm Snapdragon e connettività 4G LTE. Andromeda dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato verso la fine del 2018.-- Anche se non sappiamo molto ...

Provare Windows 10 Mobile su smartphone Huawei? Primi dettagli e smartphone compatibili : In futuro potrebbe essere possibile Provare il sistema operativo Windows 10 Mobile a bordo di smartphone prodotti da Huawei. Questa, almeno sulla carta, la notizia più curiosa e potenzialmente interessante per il pubblico legato al produttore asiatico da un po' di tempo a questa parte, considerando che il progetto denominato "Huawei Cloud PC" è stato presentato ufficialmente per tutti coloro che da tempo si stavano ponendo delle domande sotto ...