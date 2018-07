Andare oltre | per la Costituzione e per la sinistra

'Andare oltre il Pd? Fuori non c'è niente' : Roma. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, è stato confermato responsabile Enti locali del Pd nella nuova segreteria di Maurizio Martina. Le nomine hanno scatenato non poche polemiche, ma, dice Ricci, "...

“Andare oltre il Pd? Fuori non c'è niente” : Roma. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, è stato confermato responsabile Enti locali del Pd nella nuova segreteria di Maurizio Martina. Le nomine hanno scatenato non poche polemiche, ma, dice Ricci, “siamo in una fase particolare, bisogna cercare l’unità ed è per questo che in attesa del congresso abb

Laura Ravetto - immigrati : 'Bisogna Andare oltre Minniti ed eliminare il terzo grado di giudizio' : Sulla questione degli immigrati c'è un altro problema che riguarda i ricorsi dei richiedenti asilo . Come spiega Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, a Coffee Break , su La7, 'in nessun Paese ...

Pietro Grasso : “Andare oltre LeU? Non ci capirebbero. Inizia il percorso costituente : in 2 fasi verso il partito” : “Oggi Inizia finalmente il percorso costituente che abbiamo deciso di intraprendere il 26 maggio scorso” all’assemblea di Liberi e Uguali (Leu). Così il presidente della lista elettorale di sinistra Pietro Grasso ha aperto a Roma i lavori del Comitato promotore nazionale per definizione del profilo politico in vista della trasformazione in partito. La prima fase sarà una discussione aperta sulle idee e sui temi, la seconda ...

Il Belgio vuole Andare oltre : Una sfida di tale importanza, tra laFrancia e il Belgio, non si vedeva da 32 anni. Era il Mondiale1986, quello di Maradona e della 'mano de Dios', si giocava in Messico e le due nazionali - a Puebla - ...

Quali sono le priorità per una riforma vera della SCUOLA? Le ha indicate Carlo Calenda nel suo manifesto politico, MARCO CAMPIONE le commenta e aggiunge i suoi suggerimenti

Migranti - Conte in Parlamento in vista del Consiglio Ue 'Può essere spartiacque - Andare oltre regolamento di Dublino' : Roma - Il governo italiano 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a ...

Cagliari - Srna : “Andare oltre la salvezza” : Dopo aver vinto con la maglia dell’Hajduk un campionato e due coppe nazionali della Croazia e con lo Shakhtar una Coppa Uefa nel 2008-09, 10 campionati ucraini, 7 Coppe d’Ucraina, 8 Supercoppe nazionali, Darijo Srna, difensore laterale destro croato, classe 1982, non nasconde le proprie ambizioni. “Non possiamo lottare solo per la semplice salvezza – ha detto nella sua prima conferenza stampa – sono pronto a mettere ...

Politica - Silvio Aimetti : anche a Varese necessario Andare oltre il Pd : ... lasciando spazio ad un progetto più ampio, inclusivo delle numerose istanze provenienti dalla società che da anni reclamano giustamente non una mera rappresentanza ma un ruolo di Politica attiva. I ...

Pd nella bufera : Prodi e Calenda per 'Andare oltre' : ... pur con tutti gli aggiustamenti del caso, oppure devono essere sacrificate in nome di un sotterraneo populismo di nuovo conio? Prima ancora del veicolo , Pd o oltre, è l'dentità politica e la ...

Calenda : "Andare oltre il Pd". Martina : "ripensamento ma no superamento" : Botta e risposta tra l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il segretario reggente del Pd Maurizio Martina sul futuro del partito. I ballottaggi alle elezioni comunali di ieri 24 giugno hanno sancito il crollo anche a livello amministrativo del Pd che si è visto sottrarre soprattutto dal centrodestra le sue roccaforti storiche nelle regioni rosse.Secondo Calenda la "navigazione a vista sta portando il centrosinistra ...

Calenda : stop irrilevanza - Andare subito oltre il Pd. Cresce fronte per congresso. Area Dem - farlo subito : Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale. Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno ...