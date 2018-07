Per Trump gli Usa non sono più nel mirino della Russia

Trump : "non sono Per la Russia - voglio solo che il nostro Paese sia al sicuro" - : Dopo le elezioni, il nostro patrimonio netto è aumentato di oltre 7 trilioni di dollari, la nostra economia è due volte più grande della Cina. Ma la Cina è ancora una grande economia, la seconda più ...

Trump e Putin archiviano quasi tutti i contrasti : "Vogliamo cooPerazione e pace" : Trump e Putin archiviano quasi tutti i contrasti: "Vogliamo cooperazione e pace" In archivio le incomprensioni, i retaggi della Guerra…

I Pericoli della trade war di Trump spiegati con le lavatrici : Roma. Per anni Whirlpool, l’azienda americana produttrice di elettrodomestici, ha invocato dazi e protezioni tariffarie da parte del governo degli Stati Uniti, chiedendo a Washington di salvaguardare i lavoratori e l’industria americani dalla concorrenza sleale dei produttori di lavatrici provenient

Trump : "Preferisco correre un rischio politico cercando la pace che rischiare la pace Per la politica" : Trump e Putin durante l'incontro Trump e l'incontro con Vladimir Putin Due giorni fa si è tenuto uno degli incontri più importanti del nostro tempo . Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'...

Corea del Nord - Trump : nessuna "fretta" Per denuclearizzazione : Corea del Nord, Trump: nessuna "fretta" per denuclearizzazione Corea del Nord, Trump: nessuna "fretta" per denuclearizzazione

Incontro Trump-Putin - gli Usa sotto choc Per frasi su Russiagate : il presidente rettifica ma ormai è “distrupter-in-chief” : Dopo il fiasco, la marcia indietro. Donald Trump dice ora di accettare le conclusioni dell’intelligence USA sul coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016. In una conferenza stampa convocata precipitosamente nella Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente statunitense ha clamorosamente disconosciuto quanto detto al termine dell’Incontro di Helsinki con Vladimir Putin – e cioè che il Russiagate è una “caccia alle streghe” e che la Russia ...

Russiagate - dietrofront di Trump"Mosca interferì sulle elezioni" Ira di Putin Per il voltafaccia : Di fronte alla bufera di polemiche provocata dalle sue dichiarazioni a Helsinki, Donald Trump fa marcia indietro e dichiara di avere "piena fiducia e sostegno nell'intelligence americana" sul Russiagate Segui su affaritaliani.it

SPY FINANZA/ Il piano anti-Trump Per riabilitare gli Usa - ed evitare la crisi - : Donald Trump sarà archiviato e gli Usa torneranno a essere ben accolti nel resto del mondo. Intanto il casinò degli affari andrà avanti.

Trump sotto accusa - critiche Per la 'resa' a Putin : Donald Trump ha ''colluso apertamente con il leader criminale di una potenza ostile'' rifiutando di ammettere il comportamento di Mosca e facendo a pezzi il sistema giudiziario del suo paese . Lo ...

Dazi - Enrico Letta : “Lo scenario commerciale internazionale è inquietante. Se Trump vince noi Perdiamo” : Enrico Letta, presidente associazione Italia-Asean, a margine dell’incontro ‘Crescita e stabilità nei dieci Paesi dell’Asean’: “Sono uno di quelli che spinge molto perché il nostro sistema scopra l’Asia, in particolare i 10 paesi dell’Asean. Siamo troppo indietro in quei paesi, quelli saranno la nuova Cina e il nostro sistema è naturalmente votato all’internazionalizzazione. Non per delocalizzare, ...

Trump : "Per Putin l'indagine sul Russiagate è una vergogna" : Trump: "Per Putin l'indagine sul Russiagate è una vergogna" Trump: "Per Putin l'indagine sul Russiagate è una vergogna"

Trump : "Nuova via Per la pace". Putin : "Stop a Guerra Fredda" : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Russiagate - Putin a Trump : "Nessuna ingerenza russa nel voto Usa" | Donald : "Con Putin dialogo Per nuova pace" : Russiagate, Putin a Trump: "Nessuna ingerenza russa nel voto Usa" | Donald: "Con Putin dialogo per nuova pace" Russiagate, Putin a Trump: "Nessuna ingerenza russa nel voto Usa" | Donald: "Con Putin dialogo per nuova pace"