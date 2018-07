Pussy Riot | 15 giorni di prigione ai quattro invasori di campo

Arrestati 4 'Pussy Riot' ai Mondiali : 23.58 Condannati a 15 giorni di carcere quattro membri del gruppo 'Pussy Riot' per l'invasione di campo alla finale dei Mondiali Francia-Croazia.E 3 anni fuori dagli stadi.Così un tribunale di Mosca. Tre donne e un uomo (fondatore del sito MediaZona che informa sui processi contro i difensori dei diritti umani) erano entrati in campo travestiti da poliziotti per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici, la fine degli arresti ...

Per l'invasione di campo durante i Mondiali - Pussy Riot rischiano multa e Daspo : L'accusa inoltrata dalle autorità russe è quella di "violazione dei diritti degli spettatori" e di uso "illegale" di uniformi della polizia: ecco per cosa saranno incriminati i 4 militanti (3 donne e un uomo) militanti del gruppo Pussy Riot che hanno invaso il campo allo stadio Luzhniki di Mosca, durante la finale dei Mondiali 2018.I coinvolti rischiano una multa tra i 3 mila e 10 mila rubli (dai 41 ai 136 euro) oppure fino a 160 ...

Putin - Macron - Maradona e Salvini : il tifo in tribuna. Nella ripresa l’invasione di campo delle Pussy Riot Le immagini : Allo stadio Luzhniki la sfida che decide la squadra Campione del Mondo Allo stadio Luzhniki di Mosca la sfida che decide il Campione del Mondo 2018