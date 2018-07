Il ministro della PA Giulia Bongiorno contro i furbetti del cartellino | “Controlli

Vita da ministro della realtà : [Aggiornamento del 16 luglio ore 10] È stato un weekend complicato per il governo Conte che ha dovuto gestire la vicenda, pasticciata, del decreto dignità. Nella relazione tecnica che accompagnava il provvedimento una tabella ipotizzava, come effetto delle misure previste, la perdita di 8mila posti

[Il retroscena] Mattarella impone lo sbarco dei migranti e sconfessa Salvini. E il ministro della Giustizia fa autogol : Doveva essere il grande giorno in cui il Movimento mostrava la sua vera indole, concreta ed efficace, di chi affronta e risolve i problemi e non si affida solo a slogan e formulette, così due giorni ...

Veneto - Zaia non firma la proposta della Lega sull’abbattimento dei lupi : “Decide il ministro Costa” : “Sul problema dei lupi Luca Zaia non dice niente. Sugli eventuali abbattimenti decide il ministro”. Questa è l’unica dichiarazione che trapela dal silenzio del governatore Veneto, che dopo aver deciso di non firmare una proposta di legge leghista per l’abbattimento degli animali protetti, ha così fatto sapere di allinearsi con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il quale non è affatto favorevole alla riduzione della fauna ...

Saviano contro Salvini : “ministro della Malavita delira”/ Battaglia demagogica dello scrittore e imprecisioni : Roberto Saviano contro Matteo Salvini (ancora): "delirio d'onnipotenza" sul caso migranti-Diciotti, "bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:52:00 GMT)

"Bonafede si svegli". Saviano all'attacco del ministro della Giustizia che non fa rientrare nei "ranghi" Salvini : "Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà garanzie che verranno arrestati. Salvini anche oggi fa un'invasione di campo per avere visibilità; questa volta a essere totalmente bypassata è la magistratura. Salvini, preso da delirio di onnipotenza e credendo di disporre personalmente di tutti i poteri dello stato, dice che 'il governo agisce con una sola ...

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere

"Salvini - il ministro della Paura". Intervista ad Antonello Caporale : Veniamo alla politica di questi giorni. Il governo è sempre più ad egemonia salviniana. I 5stelle paiono fagocitati. Il Premier Conte è solo un "flautus voci", nel senso proprio filosofico del ...

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Napoli : primario resta sospeso - ministro della Salute visita l'ospedale del Mare : Saranno sottoposti al vaglio di una commissione disciplinare le posizioni dei colleghi e degli operatori sanitari coinvolti nella party medico. Tragedia sfiorata per un settantenne cher è stato ...

Sanità - il ministro Grillo a Napoli : «Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito, l?incontro...

