Ronaldo | la prima conferenza stampa «La Juve? Decisione presa da tempo Io vecchio? Io

Ronaldo - la prima conferenza stampa : «La Juventus? Una decisione che ho preso da tanto tempo» : ... innanzitutto specificando che era da molto che aveva pensato di venire Torino «È stata una decisione che ho preso da tanto tempo: la Juve è uno dei migliori club al mondo, sceglierla è stato facile».

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

Ronaldo conteso da Maria De Filippi e Silvia Toffanin per la prima intervista tv : Ronaldo è sbarcato da poco in Italia e fra le regine di Mediaset è già iniziato uno scontro. Sembra infatti che Maria De Filippi e Silvia Toffanin si stiano contendendo la prima intervista del calciatore. Nelle ultime settimane è stato al centro di accesi dibattiti, per le trattative con la Juve, poi per lo stipendio a sei zeri, infine per il suo arrivo nel nostro Paese. Di certo Ronaldo è l’uomo del momento e, dopo l’esordio in ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

La prima cena torinese di Cristiano Ronaldo : vitello tonnato - pasta al pomodoro ma niente vino : La prima cena di Cristiano Ronaldo da nuovo giocatore della Juventus va in scena al ristorante "I roveri", all'interno dell'omonimo circolo di golf, nel parco della Mandria, a nord-ovest di Torino. Lontano dagli occhi curiosi di migliaia di tifosi, il campione portoghese arriva in compagnia di Georgina e dell'amico Bruno Alves, oltre che della famiglia e dell'immancabile procuratore Jorge Mendes. Per la Juventus, Giuseppe Marotta e Fabio ...

La prima finta di Cristiano Ronaldo spiazza tutti. Atterraggio top secret e depistaggi : il primo giorno di CR7 a Torino : Passo e doppio passo, finta e contro finta, come in campo così nella vita quotidiana. Cristiano Ronaldo spiazza tutti, tifosi e giornalisti, e arriva a Torino un giorno prima del previsto. Alle 17.41, mentre la Francia iniziava la sua trionfale avanzata verso la Coppa del Mondo, il portoghese ne ha approfittato per atterrare all'aeroporto Caselle, in gran segreto, con un jet privato. E non solo: di comune accordo con Sagat, la ...

Cristiano Ronaldo alla Juve smuove anche i palinsesti : la prima conferenza stampa live ovunque : Cristiano Ronaldo alla Juventus è ormai realtà: il brindisi tra CR7 e Agnelli ha già emozionato i tifosi, ma il primo atto ufficiale ci sarà solo domani, lunedì 16 luglio, con la conferenza stampa di presentazione che sarà trasmessa in diretta dalle 18.00 su Tgcom24 (DTT, 51). --L'ingresso del campione portoghese nella rosa della Vecchia Signora manda in fibrillazione anche la tv che si preoccupa di trasmettere in diretta il ...

Il mondiale finito prima per colpa nostra e di Ronaldo : Eravamo stati così bravi. L'assenza dell'Italia ci aveva costretto a interpretare il mondiale perfetto, praticamente senza sbavature. Molta analisi logica, rari insulti tra diversi schieramenti tattico-tecnici. Ci eravamo divisi tra le varie nazionali presenti, avevamo tifato per questa o per quella. Ci eravamo appassionati per le partite più improbabili, avevano trepidato per il povero Salah, qualcuno aveva scommesso, come grande sorpresa, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : Maria De Filippi - Silvia Toffanin e Fabio Fazio si contendono la prima ospitata : L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha ripercussioni anche televisive. Lo giura Alberto Dandolo su Dagospia. 'E' iniziato il toto-ospitata', si legge su Oggi a proposito del calciatore che ...